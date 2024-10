Hospitalizan a Eric del Castillo, ¿cuál es su estado de salud?

Eric del Castillo, el reconocido actor y guionista mexicano, fue hospitalizado para someterse a una cirugía debido a intensos dolores de espalda causados por una lesión que le dificultaba mantenerse de pie por largos períodos.

Verónica del Castillo, hija del protagonista de "María, la del barrio", proporcionó detalles sobre el procedimiento quirúrgico y el estado de salud actual del actor de 90 años.

Verónica del Castillo reveló en una entrevista con Maxine Woodside que su padre se sometió a una cirugía para aliviar los dolores de espalda que sufría, derivados de una caída que Eric del Castillo tuvo en 2021. El doctor Víctor Sandoval, responsable de la cirugía y presente durante la conversación, informó que el actor recibió un "bloqueo facetario" en la columna.

Verónica del Castillo afirmó que Eric se recupera favorablemente tras la cirugía y destacó que, antes del procedimiento, su estado de salud era óptimo.

Hace tres meses, el primer actor mencionó en el programa De Primera Mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante, que necesitaba someterse a una cirugía para aliviar el dolor causado por una caída.

“Me operaron de la espalda hace tiempo, me caí en la casa de mi hija Verónica y se me rompieron dos tornillitos. Entonces me causan dolor”, dijo en su momento Eric del Castillo.