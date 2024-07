Hospital General de Torreón, en retroceso; es menos productivo

Se encuentra en franco retroceso las actividades del Hospital General de Torreón, pues en un estudio comparativo entre 2015, año en que se inauguró la clínica y 2024, la productividad disminuyó a menos del 50 por ciento, según reveló Luis Gerardo del Moral Rossete, exdirector de la institución de salud, ubicada a espaldas del Manto del Virgen.

El médico especialista en Urología urgió a una reestructuración de fondo que impacte positivamente en la atención a los usuarios que no tienen seguridad social y que son de escasos recursos.

“Cuando empiezas a carecer de productividad, cuando te vuelves un hospital que no resuelves, te conviertes en un hospital de tránsito, porque la gente se está mandando a particulares o a donde les resuelven. Es una cosa tremenda y terrible porque tienen una infraestructura, tienen una plantilla que está generando gastos, que les están pagando, que están recibiendo honorarios pero no son resolutivos y el hospital se está utilizando como trampolín político, cuando la prioridad debería ser la atención médica con calidad”, señaló.

Recordó que pese a todas las carencias y cuando él estaba al frente de la dirección, el Hospital General de Torreón que fue inaugurado el 5 de agosto de 2015, tras 5 años de construcción, en ese entonces fue el más productivo de la Secretaría de Salud en todo el estado de Coahuila, considerando el número de empleados que tenía (585), la productividad y los más de 300 mil usuarios que atendía.

PRODUCTIVIDAD

De acuerdo a un informe de Productividad del Hospital General de Torreón, que se realizó cuando Del Moral Rossete estaba al frente de la dirección, en Ginecobstetricia, se atendieron 1,710 partos de septiembre de 2015 a marzo de 2016. Fueron 248 en septiembre, 279 en octubre, 282 en noviembre, 272 en diciembre, 234 en enero, 217 en febrero y 178 en marzo. Mientras que se reportaron 747 cesáreas, de las cuales, 125 se atendieron en septiembre, 110 en octubre, 113 en noviembre, 115 en diciembre, 94 en enero, 101 en febrero, y 89 en marzo.

De enero a mayo de este año y a través de una solicitud de información que hizo El Siglo de Torreón, la Secretaría de Salud del estado informó que se atendieron 499 partos, de los cuales, 177 ocurrieron en enero, 92 en febrero, 114 en marzo, 90 en abril y 69 en mayo. También se reportaron 256 cesáreas, de las cuales, 42 se notificaron en enero, 59 en febrero, 42 en marzo, 55 en abril y 58 en mayo. De septiembre de 2015 a marzo de 2016, se realizaron 1,610 cirugías, lo que significa un promedio mensual de 230. Mientras que de enero a mayo de este 2024, se reportaron 853, con un promedio mensual de 170.

En laboratorios, de enero a mayo de este año, en el Hospital General de Torreón se tienen contabilizados 42,574 de los cuales 5,120 son de enero, 10,227 de febrero, 13,921 de marzo, 6,036 de abril y 7,270 de mayo. De septiembre de 2015 a marzo de 2016, se reportaron 102,252 de los cuales, 8,640 en septiembre, 15,293 en octubre, 17,779 en noviembre, 15,631 en diciembre, 13,722 en enero, 18,114 en febrero y 13,073 en marzo.

DEFICIENCIAS

Cabe hacer mención, que en la actualidad, hay deficiencias en el servicio de laboratorio de la clínica y desde hace más de medio año no funciona el tomógrafo, por lo que usuarios de escasos recursos son canalizados a otras instituciones de salud para realizarse desde tomografías hasta pruebas de glucosa, creatinina, prueba serológica para la sífilis (VDRL), de gasometrías, tiempo de protrombina (TP), tiempo parcial de tromboplastina (TPT), examen general de orina (EGO), citoquímico, hemocultivo y perfil tiroideo, entre otros.

“Ahorita no tienen para hacer pruebas de coagulación, no tienen para hacer química sanguínea, son exámenes básicos, fundamentales para cualquier enfermedad, y no los están teniendo. ¿Quién agarra ese costo?, ¿el paciente?, es terrible. ¿Qué pasaba en el hospital viejo (avenida Artes Gráficas) antes de que yo llegara?, había tres farmacias alrededor y laboratorios, porque pues como era muy ineficiente el hospital, así como está ahorita, pues al ratito van a poner tomas de muestra de sangre afuera, van a tener farmacias”, comentó.

Del Moral Rossete, dijo que la falta de insumos y medicamentos en este hospital ha sido recurrente, por lo que “yo creo que le deben de quitar las manos de la administración de los hospitales a las autoridades estatales y tiene que pasar a ser un servicio federalizado, en donde los recursos lleguen directamente y no se triangulen, llegando primero a una área y luego a otra y finalmente a las áreas operativas, porque llegan a cuentagotas, eso es un problema, se tiene que hacer una reestructuración de fondo que impacte positivamente en la atención de los pacientes”.

Del Moral estuvo de director del 2001 al 2006 en el viejo Hospital General y también dirigió la nueva clínica del Manto de la Virgen.