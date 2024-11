Hornos eléctricos reducirían costos en panaderías, si México admitiera proveedores de energías renovables

El presidente nacional de Canainpa, Julián Castañón Fernández, señaló que este sector busca la modernización y el fortalecimiento económico, pero una de las limitantes es que el país no admite una proveeduría de energía eléctrica con fuentes de abastecimiento renovables.

Consideró que mientras en México no se solucione la proveeduría de luz económica no subsidiada, sino sistemáticamente económica, ya sea aire, sol o lo que funcione, si no se da solución a la energía renovable productiva se va a impedir una parte importante de la modernización de la panadería.

"Estamos teniendo una necesidad de crecimiento de necesidad de más energía de la que está dando el sistema, no estamos en crisis todavía pero si no se soluciona lo vamos a estar", comentó, "justamente en la industria panadería, una de las cosas que es más virtuoso en el resto del mundo es tener hornos y equipos eléctricos, (...) mientras en México no se permite y se de normalidad a la producción de los procesos de la energía renovable nos van a impedir una parte importante de la modernización general de las panaderías".

Indicó que en México es absolutamente inviable producir en hornos eléctricos, cuando esto permitiría moderar los incrementos.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) señaló que, de momento, no se percibe que el gobierno federal atienda a corto plazo este tema. Citó como ejemplo que en la región Norte de Coahuila hay un gran parque de energía fotovoltaica, que está concluido desde hace cinco años pero no se le permite conectarse a la red de distribución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En este sentido, dijo que se requiere realizar grandes inversiones para generar una mejoría en el costo de la energía del país, pues cuando los grandes inversionistas tienen que decidir si lo hacen en México o en otra región, finalmente se van a otro lugar.

ESCASEZ DE PERSONAL

Julián Castañón Fernández dijo que la industria planificadora ha estado viva y robusta, cuenta con 55 mil panaderías y pastelerías, con una tendencia a crecer poco a poco, y una estabilidad no suficiente pero existente, donde se sufre mucho por una escasez brutal de personal.

Señaló que el proceso de la falta de personal es una situación mundial en general y de la industria específicamente, por lo que consideró que hay que evolucionar para contar con mejores lugares de trabajo y ser más atractivos para la mano de obra, para los colaboradores. Comentó que visión general tiene que ver con la juventud, donde los jóvenes tienen unas expectativas del trabajo muy grandes, les cuesta mucho trabajo comprometerse, están metidos en sus redes sociales y sienten que van a vivir muchos años, a hacerse multimillonarios sin hacer nada o haciendo muy poco.

Mencionó que se trata de una evolución de la población, también hay otros factores específicos como la gente que emigra a Estados Unidos y otras variables.