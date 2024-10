Homenajean a Liam Payne en diferentes partes de México

Fanáticos y fanáticas que viven el duelo por la muerte de Liam Payne, asistieron a reuniones organizadas en diferentes partes de México para vivir un momento de apoyo y unidad tras esta trágica noticia que se dio a conocer el pasado 16 de octubre.

Los homenajes dieron inicio desde la noche del 16 de octubre en el Monumento de la Revolución, en Ciudad de México. Sin embargo, fue el sábado 19 cuando se llevaron a cabo la mayoría de estas reuniones, congregando a un gran número de participantes que rindieron tributo y recordaron al fallecido cantante.

En la Comarca Lagunera, se eligió el sábado 19 de octubre y el Bosque Venustiano Carranza como la fecha y el lugar para rendir homenaje al cantante británico. Soelia Getzemany, quien estuvo presente en este evento, comentó que fue un momento muy emotivo.

Las fanáticas arribaron al lugar con flores, velas e imágenes del cantante, estos objetos fueron colocados en forma de un altar.

Diana Acuña pudo asistir a la reunión que se realizó en Guadalajara, Jalisco. En la ciudad tapatía, el homenaje se realizó el 19 de octubre en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, uno de los sitios más emblemáticos de Guadalajara.

“Muchas niñas estaban llorando, no me me sorprendió que en su mayoría eran de mi edad (25 años) y fue como de: ellas lo están viviendo como yo, crecimos junto a él y ahora ya no está”, comentó Diana.