Hombres: más dispuestos a aceptar un robot cuidador en la vejez

Un estudio realizado por la universidad de Oxford realizó una encuesta a veintiocho países europeos, cuyos resultados arrojaron que los hombres sienten mayor confianza sobre dejar sus cuidados en la vejez a una inteligencia artificial a diferencia de las mujeres. Lo que lleva a los científicos a preguntarse por qué las mujeres desconfiarían de un robot para su cuidado.

Se encontró que a la mujer no le fascina la idea de ser cuidada por un robot, además los hombres sienten mayor confianza al usar una tecnología para su propio cuidado. Otro dato que llama la atención es si las personas tienen puestos profesionales, tienden a dejar su confianza a las inteligencias artificiales a diferencia de los que no los tienen, ya que ellos no pueden confiar en esta máquina. Los más jóvenes fueron los que más confianza pusieron a un robot, gracias a su mayor familiarización con la tecnología.

Las personas no solo respondieron a cerca de la confianza o el cuidado personal, también basaron sus respuestas en su presupuesto y la inversión que deban hacer. Estos pagos deben basarse a los gastos que las personas mayores realizan en un cuidador personal de carne y hueso.

Los investigadores dicen que la tecnología del cuidado será más fuerte y estable cuando las mujeres aumenten su confianza en estas inteligencias además de que el presupuesto sea adecuado para la compra de este robot, las generaciones envejezcan y la tecnología avance.