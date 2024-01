Hollywood rebasa los 9,000 mdd en entradas en 2023

Hollywood cerró un 2023 de altibajos con Wonka recuperando el número 1 de la taquilla, fuertes ventas para The Color Purple y un total de 9,000 millones de dólares en ventas de entradas, las cuales superaron las de 2022, pero se quedaron a unos 2,000 millones de dólares de la normalidad prepandémica.

La taquilla del fin de semana de este Año Nuevo careció de un verdadero éxito de taquilla. A estas alturas del año pasado, Avatar: The Way of Water inundaba las salas de cine. Ahora, una amplia gama de películas —entre ellas “Aquaman and the Lost Kingdom”, The Boys in the Boat, Migration, Ferrari, The Iron Claw y Anyone But You— trataron de abrirse paso en la temporada más lucrativa del año.

Pero la preferida siguió siendo Wonka, el musical de Paul King protagonizado por Timothée Chalamet en el papel de un joven Willy Wonka. En su tercer fin de semana, el filme de Warner Bros. recaudó unos 24 millones de dólares de viernes a domingo, y 31.8 millones teniendo en cuenta las estimaciones para el lunes festivo. Con ello, la película suma 142.5 millones de dólares.

Esta cifra supera a Aquaman and the Lost Kingdom, de Warner Bros., la cual, al igual que las anteriores películas de superhéroes de DC, no tuvo un gran desempeño en taquilla. La secuela de Aquaman, dirigida por James Wan y protagonizada por Jason Momoa, recaudó 19,5 millones de dólares en su segundo fin de semana, con lo que su recaudación en dos semanas asciende a unos modestos 84,7 millones de dólares, incluyendo las estimaciones del día de Año Nuevo.

La “Aquaman” original, que a fin de cuentas superó los 1.100 millones de dólares en todo el mundo, había recaudado 215.4 millones en un periodo similar en 2018, más del doble que la secuela. A nivel internacional, Aquaman and the Lost Kingdom sumó 50.5 millones de dólares.

Las ventas de fin de semana solo cuentan parte de la historia en esta época del año. Desde Navidad hasta Año Nuevo, cuando los niños no están la escuela y muchos adultos no trabajan, todos los días son como el sábado para los distribuidores de películas.

The Color Purple, la adaptación de Blitz Bazawule del musical teatral de 2005 basado en la novela de Alice Walker, se estrenó el lunes de la semana pasada y lideró todas las películas en Navidad con 18 millones de dólares. A lo largo de la semana, el estreno de Warner Bros. ha recaudado 50 millones de dólares, incluidos 13 millones de viernes a domingo. Se trata de un buen comienzo para la cinta protagonizada por Fantasia Barrino, Taraji P. Henson y Danielle Brooks. El público la ha puntuado con una “A” en CinemaScore.

La producción de unos 100 millones de dólares, que cuenta con Oprah Winfrey, Steven Spielberg y Quincy Jones (todos ellos de la película de 1985) como productores, debería funcionar bien durante la temporada de premios. Está nominada a varios Globos de Oro y se espera que participe en los Oscar.

A pesar de la ausencia de éxitos de taquilla durante las vacaciones, el último fin de semana del año hizo que la industria superara los 9,000 millones de dólares de recaudación anual en los cines de Estados Unidos y Canadá por primera vez desde antes de la pandemia. La venta de entradas en el año aumentó un 21% respecto a 2022, según la empresa de datos Comscore.

Era una marca que parecía muy al alcance durante los máximos del verano de Barbenheimer, cuando tanto Barbie como Oppenheimer batían récords de taquilla.

El enorme éxito de esas dos películas cambió la trayectoria de Hollywood en 2023, pero también lo hicieron las huelgas de actores y guionistas que duraron un mes. Estas obligaron a posponer algunas de las películas más taquilleras (sobre todo Dune: segunda parte), lo que redujo una cartelera de otoño ya de por sí irregular. Una excepción fue la incorporación de última hora de Taylor Swift: The Eras Tour, que estableció un nuevo récord de películas de conciertos.

Este año, Hollywood necesitó a Swift y cada centavo para alcanzar los 9.000 millones de dólares. Superó ese umbral el sábado, a un día de que concluyera el año. Ese total, sin embargo, aún no se acerca a los más de 11.000 millones de dólares de los años anteriores a la pandemia. El número de estrenos en 2023 se quedó a unos 20 filmes de los estrenados en 2019.