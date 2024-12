HL Mando 'Secuestra' a sus trabajadores para evadir la ley

Directivos de la empresa HL Mando Corporation, prácticamente secuestraron a sus empleados la mañana de este miércoles, a fin de impedir que actuarios y policías estatales realizaran notificación que los obligaría a parar la producción.

Según reveló Raúl Alfonso Villarreal, abogado de la empresa Bolim SLT, la mañana del martes hablaron con el juez de primera instancia, a quien le sugirieron que respetara la decisión del juzgado federal a la cual él comentó que le iba a contestar al juzgado federal cuando él quisiera.

Añadió que la mañana de este miércoles, arribaron cerca de las 11:00 horas, ya que se llevaría a cabo la notificación, y al llegar se encontraron con las cinco puertas de HL Mando bloqueadas, todas con candado, y el equipo de seguridad de Mando resguardados en el edificio.

“Hay trabajadores, se les pidió desde muy temprano que sus carros no los estacionaran en la empresa, que lo hicieran en una calle de al lado, y a los contratistas no se les dejó entrar, vino gente a pedir sus finiquitos, a pedir trabajo, acudieron tráileres enteros a cargar, pero la instrucción que se les dio desde los abogados de Mando, es que desde las 09:00 a las 13:00 o 14:00 horas, no recibiera ninguna notificación, y decir que como no estoy notificado, no sé y no van a poder usar las máquinas”, expuso.