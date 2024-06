Historias de amor LGBTIQ+ cinematográficas que puedes ver en Netflix y Prime Video

El cine y la televisión han servido para visibilizar al colectivo LGBTIQ+ con personajes que se han convertido en iconos para la comunidad de la diversidad sexual y la identidad de género.

A lo largo de la historia, la manera de representar a las Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Trasngenero, Intersexual y Queer han cambiado con el paso del tiempo.

Si bien antes se limitaban a personajes secundarios o que llegaban a ridiculizar a la comunidad, con el paso del tiempo la diversidad se ha ampliado hasta el punto de contar historias de amor nominadas al Oscar como lo han sido Call Me By Your Name, Carol y Secreto en la Montaña.

En la televisión también se ha visto un cambio importante con personajes como Kurt Hummel, interpretado por Chris Colfer en la serie Glee o incluso la historia de amor entre Arón Piper y Omar Ayuso en la serie Élite de Netflix.

Los ejemplos son muchos.

A continuación te presentamos historias de amor imperdibles en Netflix y Prime Video, perfectas para celebrar el orgullo LGBTIQ+.

Rojo, Blanco y Sangre Azul

La historia de Alex, el hijo de la presidenta y el príncipe Henry de Gran Bretaña. Su disputa amenaza con detener relaciones las internacionales. Cuando los rivales son forzados a una tregua falsa, la fricción entre ellos se torna en algo más profundo.

Protagonizada por Taylor Zakhar Perez y Nicholas Galitzine.

Disponible en Prime Video.

Esteros

Dos amigos de la infancia, ahora adultos, se reencuentran y exploran sentimientos que han sido reprimidos por mucho tiempo.

Protagonizada por Ignacio Rogers, Esteban Masturini, Joaquín Parada y Blas Finardi Niz.

Disponible en Prime Video.

Moonlight

Un joven de familia humilde que vive en Miami en la época en que los cárteles de la droga libran en la ciudad una auténtica batalla, tiene problemas para aceptar su homosexualidad. Mientras madura en un ambiente hostil, experimenta la alegría, la ira, el placer de la belleza, el éxtasis y el dolor. Todo lo conocerá y de todo aprenderá.

Ganadora al Oscar como Mejor película.

Con Mahershala Ali, Trevante Rhodes, Ashton Sanders, André Holland y Naomie Harris.

Disponible en Prime Video.

Todo el silencio

Miriam, una actriz que también es profesora de lengua de signos, pero que no es sorda, entrará en una espiral descendente cuando se entere de que se volverá completamente sorda. A pesar de todo, se niega a aceptar un mundo sin sonido.

Actúan Ludwika Paleta, Diana Bracho, Arcelia Ramírez y Montserrat Marañón.

Disponible en Prime Video.

Alex Strangelove

Un estudiante de una escuela secundaria planea perder su virginidad con su novia. Las cosas se complican cuando conoce a un chico y comienza a dudar de su identidad sexual.

Con Daniel Doheny, Antonio Marziale y Madeline Winstein.

Disponible en Netflix.

Elisa y Marcela

En 1885, Elisa y Marcela se conocen en la escuela donde trabajan. Lo que comienza como una gran amistad termina en una relación amorosa que tienen que vivir a escondidas.

Protagonizada por Natalia de Molina y Greta Fernández.

Disponible en Netflix.

Despertar del duelo

Un artista en luto por el fallecimiento de su marido, un escritor famoso, lleva a sus dos mejores amigos a un viaje a París, donde se revelan secretos confusos y salen a la luz verdades difíciles de digerir.

Con Dan Levy, Luke Evans, Himesh Patel, Ruth Negga y Arnaud Valois.

Disponible en Netflix.