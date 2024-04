Historia de Karla Panini y Karla Luna se vuelve internacional gracias a 'influencer'

La historia de Karla Panini y Karla Luna, famosas por interpretar a "Las lavanderas", llegó al ojo público internacional, pues una influencer estadounidense fue la encargada de dar a conocer el caso en su país.

Se trata de Stephanie Soo, quien se comenzó a viralizar en Estados Unidos, pues comparó la historia de las comediantes con el k-drama Marry My Husband.

Por medio de YouTube, la joven, originaria de Corea, compartió la historia con el clip titulado: "Celebridad tiene cáncer, descubre a su marido engañándola con su mejor amiga y luego se casan justo después de su fallecimiento", en el que dio todos los detalles de cómo ocurrió la traición de Panini a su amiga.

Hasta el momento, el video cuenta con 865 mil reproducciones y con diversos comentarios de usuarios de redes sociales, celebrando que el caso se volviera viral de manera internacional.

"Ya es internacional", "Si Karla Panini pensaba irse lejos a otro país donde no la conocieran, ya no podrá", "Pasará de ser la persona más odiada de México a serlo en el mundo", "Globalizaron el chisme", "Tal vez los gringos no se enterarían de todo este desmadre si alguien no le robaba el vato a su amiga", "Me encanta que Karla Panini ya esté siendo odiada internacionalmente", son algunos comentarios de usuarios de la red social.

La historia comenzó en TVShow, en el canal 34 de Televisa Monterrey, donde Karla Luna daba el clima de una forma extrovertida. Entonces la llaman al programa de comedia vespertino "El Club", donde estaba Karla Panini.

En ese entonces Luna salía con Américo Garza, con quien tuvo tres hijos más adelante aunque nunca se casaron. Por otro lado, Panini empezó una relación con el conductor y productor del programa, Óscar Burgos, y tiempo después se casaron en una boda televisada.

Las dos jóvenes ya mantenían una relación y eran conocidas por el público por su forma de ser e improvisación. Burgos estaba interesado por meter nuevas secciones y a Karla Luna se le ocurrió abrir una que se llamaría "lavadero", donde las dos hablarían de chismes de farándula y telenovelas. El espacio tuvo éxito y empezó a salir en diversos programas del mismo canal.

Sin embargo, Karla Luna tuvo problemas de salud y se reveló que padecía cáncer pélvico. En esa temporada Karla Panini se mostró incondicional a ella, no se le despegó, la apoyó en su enfermedad y le dio apoyo económico. Todo parecía ir bien: se curó de su malestar, estaba muy unida a Américo y el éxito del dúo provocó que firmaran contrato con Telehit teniendo un programa propio sin censura.

Timepo después, Karla Luna se dejaba ver sola con sus hijos, pues ella sospechaba que su pareja tenía otra mujer debido a la distancia entre ellos. Panini y Burgos también anunciaron su separación asegurando que fue por trabajo y no por infidelidad, aunque después se supo que en realidad la actriz tenía una relación con Américo, la pareja de su compañera.

Mientras avanzaba el tiempo las sospechas de Luna sobre la infidelidad de su pareja crecieron y empezó a ver miradas que él le hacía a Panini. Esta última reveló que había besado a Américo en una fiesta, pero le comentó que ella jamás intentaría algo para dañarla, así que la perdonó.

Cuando la hermana de Karla perdió su celular, ella tomó uno de su pareja que ya no usaba y se lo dio, pero al activarlo se dio cuenta de la relación "Marido y mujer" de Panini y Américo, la cual incluso ya existía cuando Luna enfrentaba el cáncer.

Karla Luna falleció el 28 de setiembre de 2017, tras luchar por cuatro años contra un cáncer de endometrio.

Pese a que se mostraba muy activa en redes sociales, mostrando los avances contra su enfermedad, no resistió más y dejó de existir tres días después de haber cumplido 38 años.

Por medio de la plataforma X, internautas compartieron sus mejores memes sobre el hecho.