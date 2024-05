VIDEO | Himno del Club Santos Laguna aparece en una boda y se hace viral en redes

Pareja se vuelve viral por poner el himno de Santos Laguna en su boda.

A través de TikTok se viralizó un video donde se muestra como, en una boda, se comenzó a escuchar el himno del equipo lagunero, mientras que los asistentes cargaban los rostros de diversas personalidades y estrellas del equipo.

A pesar de que se desconoce en dónde ocurrió esta boda, usuarios de esta red social no dudaron en comentar el video, donde aplaudían el divertido acto de los novios.

"Me crearon una necesidad que yo no tenía. Ahora se busca novio que le vaya al Santos o que le vaya a un equipo para hacer mi boda así", "Perfectamente yo podría ser en mi boda", "Si mi boda no es así, no quiero eso", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.

Santos, listo para la pretemporada.

Los albiverdes dirigidos por Ignacio Ambriz, trabajan con intensidad con el balón en suelo neoleonés, preparándose para su primer amistoso previo al Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, que será el próximo domingo ante el Santiago FC, militante en la Liga Premier del balompié mexicano.

El objetivo en las diferentes sesiones para Ambriz, es afinar detalles de cara a su primer encuentro de preparación. Jordan Carrillo, canterano verdiblanco, inició su proceso en la institución santista en la categoría Sub-13.

"Me siento motivado, más que nada, por prepararme de la mejor manera para iniciar muy bien el próximo torneo. Todos estamos mejorando. En lo personal siento que estoy mejorando, pero todo depende de las ganas y la intensidad con la que trabajemos" indicó en cuanto a la pretemporada. Indicó que existe una confianza recíproca entre jugadores y cuerpo técnico, sobre todo en los trabajos que les tienen preparados, porque haciéndolos intensamente, van a logar lo que todos quieren , que es iniciar el próximo torneo con todo.

Y de la presencia de varios de sus compañeros en fuerzas básicas apuntó: "La oportunidad está para todos los que estamos aquí. Somos compañeros desde las Fuerzas Básicas, entonces para mí es motivante ver su esfuerzo".