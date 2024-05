Ante el retraso que se ha registrado en la entrega de los apoyos que, por decreto, han recibido los hijos de las víctimas de feminicidio desde el 2018, los padres buscan un encuentro con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Gerardo Rodríguez y Cristela Soto, ambos integrantes del colectivo Madres Poderosas, manifestaron su inconformidad ante la entrega que, de acuerdo al decreto publicado en el Periódico Oficial del 7 de mayo de este 2024, debieron haber recibido el primer apoyo el 15 de febrero y el segundo el 15 de abril, los cuales no llegaron en tiempo.

El Gobierno del Estado desde el 2018, entre otros beneficios, estableció un apoyo económico extraordinario a las hijas e hijos de las mujeres víctimas de feminicidio ocurridos en la entidad, con el objeto de que estos menores en situación de vulnerabilidad por la pérdida de su madre, al quedar repentinamente en desamparo, toda vez que en algunos de los casos el agresor fue el padre, puedan hacer frente a esta situación en condiciones que permitan su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

Sin embargo, ese objetivo no se ha logrado puesto que no lo han entregado en tiempo, según manifestó don Gerardo, quien se hizo cargo de su nieto desde sus tres meses de vida, tras el feminicidio de su hija Nailea Abigail, en octubre de 2018.

"Yo fui con la exigencia porque ya no es un apoyo para mí, en la sentencia me lo pusieron como parte del pago de la reparación del daño, no como apoyo", dijo don Gerardo, quien acudió a la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) el martes pasado sin éxito, esto pese haber recibido un mensaje desde la dirección general de la Procuraduría en Saltillo.

"Ahora estamos batallando desde que entró el gobernador Manolo", aseguró Cristela Soto, madre de Daisy Viridiana Martínez Soto, cuyo nieto tenía cuatro años de edad, cuando su padre asesinó a su mamá, en julio de 2016.

Ella como otros integrantes del colectivo, que se mantiene unido, buscarán un encuentro con el gobernador Manolo Jiménez para darle a conocer sus inquietudes. "No hemos tenido ni una reunión con él para hacer las aclaraciones", dijo pues pese a que el decreto ya fue publicado en el Diario Oficial, no se han respetado las fechas de pago.

De acuerdo con lo establecido en el decreto: "… aunado al apoyo económico, se les otorgará a las niñas, niños y adolescentes beneficiarios, la prestación de los servicios de salud con que cuenta la Secretaría de Salud del Estado y una beca escolar durante el ejercicio 2024, así como la emisión de la tarjeta "La Mera Mera" a las personas que ostentan su patria potestad, guarda y custodia o tutela.

Que la entrega de los apoyos extraordinarios establecidos en el presente decreto se realizará con los recursos que sean autorizados conforme al Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2024".

El apoyo que reciben las familias es de 4 mil pesos por cada menor, el cual se entrega de forma bimestral.

Algunas de las abuelas que se ha hecho cargo, manifestaron haber recibido llamadas por parte de la Pronnif para la entrega de los recursos, los cuales esperaron desde el mes de febrero para la atención de sus nietos, ahora hijos.