Hijo de Yahir confiesa si tuvo una relación con Carlos Rivera

A Tristán el público lo conoce desde que era un bebé, su padre, el cantante Yahir lo presumía cuando iniciaba su carrera musical en "La Academia", y aunque por mucho tiempo la relación padre e hijo fue muy buena, en los últimos tiempos hay distanciamiento entre ellos, aunque el amor sigue intacto.

Yahir ha hablado abiertamente de la lucha que hace 11 años hizo para que Tristán saliera de su adicción a las drogas, estuvo internado en cinco centros de rehabilitación, en el último de ellos ubicado en Tijuana duró tres años, y aunque parecía que sería una historia con final feliz, Tristán recayó muy rápido, tan sólo dos semanas después de haber salido.

Tras este episodio le pidió a sus padres que se alejaran y que lo dejaran vivir su vida independiente, así ocurrió y desde entonces, aunque Tristán y Yahir sí han tenido contacto, éste es esporádico.

Tristán, que recién cumplió 26 años, aseguró en entrevista con "De primera mano" que últimamente no ha podido hablar con su padre porque le marca y no le contesta, además, dice que lo tiene bloqueado de las redes, por lo que no había visto el emotivo mensaje que su papá le dedicó por motivo de su cumpleaños.

Tristan pide respeto a su vida privada

"No pedí ser hijo de Yahir", eso dice Tristán sobre las consecuencias no siempre positivas que ha traído a su vida, ser hijo de un famoso, reconoce la disciplina de su padre y el talento musical que heredó de él, sin embargo, también lamenta lo que ha traído a su vida este hecho.

Y es que recientemente surgió en redes una falsa versión de un triángulo amoroso en el que supuestamente estaba Yahir, Tristán y el cantante Carlos Rivera, señalándolo como la causa por la que padre e hijo se habrían distanciado.

Esa falsa información fue condenada por Tristán, quien confesó que su novia lo cuestionó al respecto, preguntándole por qué se decía eso sobre él y el intérprete de "Devuélveme mi corazón".

"Tengo mucha presión social, de mí no se habla nada bonito", lamentó Tristán.

En su momento, y de manera irónica, el joven dijo que ojalá fuera cierto lo de que se decía que había entre él y Carlos Rivera, pues así mínimo Carlos, que tiene "tanta lana" ya le hubiera puesto un departamento.

Carlos Rivera está casado con la conductora Cinthia Rodríguez, y hace unos meses debutaron como papás de León.