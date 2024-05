Hijas de mujer con daño cerebral apelarán resolución de jueces en busca de justicia

Al considerar que las resoluciones dictadas por los jueces que llevaron el caso de la supuesta negligencia de la que fue víctima su madre Rosalinda Valenzuela, quien quedó con un daño cerebral permanente perdiendo así su independencia, Sara Selene y Glenda Valenzuela, seguirán buscando justicia por lo que preparan el recurso de apelación.

Las hermanas Valenzuela, quienes por siete años han buscado esa justicia, explicaron que el lunes pasado se celebró una última audiencia en contra del médico responsable de la intervención quirúrgica a la que se sometió su madre, el cual no fue encontrado culpable e incluso ellas fueron retiradas de la sala tras notificarles que no eran las víctimas.

Esto, pese a que su madre, debido al daño cerebral no puede valerse por ella misma por lo que era imposible que hubiera presentado cargos en contra de los médicos.

“En las últimas audiencias, las resoluciones de los jueces han sido absurdas, sin argumentos, son simplemente salidas rápidas que han tenido”, dijo Sara.

En tanto que Glenda, recordó que por casi siete años esperaron a que la Fiscalía de Justicia de Coahuila judicializara el caso, pero gracias al Ministerio Público actual, el caso avanzó. Tanto que en este año, han logrado celebrar de 10 a 15 audiencias, pero ninguna con la justicia que han esperado por su madre.

“Apenas hace dos años el MP que está trabajando con nosotros es el único que se ha movido y por eso estamos hoy aquí ya. Hemos estado en las audiencias, pero de todos modos los jueces nos han dado para atrás”, explicó Glenda Valenzuela.

También, mencionaron que el pasado jueves 9 de mayo, se les envió una notificación en la que se explicaba que ellas no eran víctimas. “Nos sacaron porque no éramos las víctimas, y en esa audiencia el juez le impuso una multa al médico de 11 mil pesos para el Estado, porque el daño, según él, era para la sociedad no para nosotras”, explicaron.

Ante tales resoluciones anunciaron que apelarán cada una de ellas. “Lo que estamos buscando es justicia para nosotros porque sí hay víctimas, somos nosotras las hijas y mi mamá, que fue a la que se le hizo el daño, que es irreversible; queremos justicia por eso y por todos los atropellos que nos han hecho, lo que los jueces han querido, se han burlado, nos han humillado”, dijeron las hermanas.

Es por ello que también acudieron al Tribunal Superior de Justicia, en donde se entrevistaron con el magistrado Ulises Guadalupe Hernández, quien se comprometió en escuchar sus quejas.