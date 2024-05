Hermanas piden justicia para su madre

Durante casi siete años, familiares de Rosalinda, víctima de una supuesta negligencia médica que la ha dejado con un daño cerebral severo que terminó con su independencia, han esperado que se haga justicia sin embargo no ha llegado al no tener respuesta a las denuncias que se han interpuesto.

Apenas este jueves se celebró una audiencia, ya que por diversos argumentos se había pospuesto en repetidas ocasiones.

De los dos médicos que han sido señalados, el anestesiólogo no fue vinculado a proceso, ante el argumento del Juez de que no entraría a fondo en las pruebas porque la denuncia "no iba a proceder, que mi mamá debió haber puesto la denuncia, por eso no iba a proceder", explicó Sara, hija de la víctima, quien consideró como una tontería el hecho, debido a que su madre no puede ya ni valerse por sí misma.

Será hasta el próximo martes que se celebre una nueva audiencia ahora con el médico que se encargó de la cirugía. De la primera resolución, la familia presentará el recurso de apelación.

Fue ayer a las afueras del Centro de Justicia Penal en Torreón, que Georgina y Sara, su hermana, compartieron lo sucedido ese 8 de junio de 2017, fecha en la que en un momento, la vida de su madre cambió completamente.

Rosalinda, maestra de profesión con una maestría y con toda la energía de seguir desarrollándose profesionalmente, ingresó a un hospital privado de Torreón para someterse a tres procedimientos estéticos: liposucción, transferencia a glúteo e implantes mamarios.

"No se llevó a cabo, nunca nos han dicho qué fue lo que realmente sucedió dentro del quirófano, siempre se han negado a decir lo que pasó hasta que la llevamos a urgencias nos dicen que pudo ser una embolia, que pudo ser un infarto, muchas cosas, porque ellos nunca han querido hablar", compartió su hija Georgina.

Y es que tras la cirugía, que se prolongó por más de cinco horas, salió inconsciente y con una serie de episodios de epilepsia que cada vez eran más fuertes y constantes. Para el médico tratante, todo era normal.

Sin embargo, el nerviosismo de las enfermeras, reflejaba lo contrario. A casi 24 horas de la intervención, un médico internista, conocido de una familiar, acudió y les indicó que su madre estaba grave y que era necesario intubarla de lo contrario podría morir.

Dada la gravedad y la falta de servicio de cuidados intensivos por parte del hospital, se decidió trasladarla al ISSSTE Gómez Palacio, donde tenía su servicio médico.

Al solicitar el historial médico, el supuesto cirujano, detalló una serie de condiciones que presuntamente tenía la víctima.

"Él conocía a mi mamá, por eso confió en él", dijo Sara.

Después del traslado, la familia acudió a la Fiscalía de Justicia en Coahuila para presentar la denuncia en contra del médico tratante "por lesiones graves y por usurpación de profesión, porque hasta ese momento no tenía cédula como cirujano plástico".

"Sabemos que tiene múltiples denuncias, que no somos las únicas, pero nunca le han podido hacer nada. Apenas este año avanzamos y estamos en las audiencias pero como de cinco años, se mantuvo con el Ministerio Público", denunciaron.

Es por ello que decidieron hacer público su caso con la esperanza de que las autoridades judiciales intervengan y así lograr la tan esperada justicia para su madre, quien ahora depende totalmente de alguien más, para todo.

"Mi mamá ahora es como un niño, tiene que usar pañal, la tenemos que bañar, dar de comer, sí habla, si le preguntas algo sí responde, pero es como un bebé, necesita ayuda 24/7... ella siempre fue una persona muy trabajadora, siempre fue muy inteligente e independiente y ahora de eso no queda nada", compartieron las hermanas con profunda tristeza.