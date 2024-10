Héctor y el mundo del doblaje

Lo que empezó como un simple pasatiempo por diversión, se convirtió en la vocación del actor de doblaje Héctor Rocha, quien recientemente compartió parte de su carrera en una entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Originario de Cuernavaca, Rocha empezó jugando con su voz a través de llamadas que realizaba con sus amigos hasta que intentó darle voz a personajes de caricaturas, lo que lo llevó a buscar un ámbito profesional en su ciudad natal, pese a que contaba con otra carrera.

Tras tocar puertas en una televisora local, Héctor llegó a una empresa dedicada al doblaje de voz y, pese a quedarse tras pasar una prueba, tuvo que enfrentarse a un difícil reto por tres meses debido a que no poseía conocimientos especializados sobre locución y actuación.

"No tenía dicción, no sabía hablar por micrófono, no sabía respirar. No sabía nada y lo más triste es que, muchas veces, nadie te quiere explicar nada".

Pero, dentro de todas las dificultades que enfrentaba Héctor, apareció un rayo de luz en su camino: Banny Barrero, actriz de doblaje, que vio en él las ganas y la disposición de especializarse en actuación.

Para entonces, Rocha ya había estudiado Técnico en Electrónica, por lo que podía encontrar trabajo en algún otro lugar, pero ese 'gusanito' de 'qué habría pasado si…' estaba presente en él, lo que lo llevó a decidir por continuar en el mundo del doblaje.

Durante semanas, Héctor Rocha tuvo que 'hacer sala', expresión que en el mundo del doblaje se utiliza para referirse a la práctica de observar el trabajo de un actor profesional, es decir, mientras interpreta sus líneas y es dirigido.

La perseverancia y el esfuerzo dieron frutos, y pronto el trabajo de Rocha empezó a ser reconocido.

"Entendí muchas cosas, pero lo más importante es que no debes dejar que nadie te diga que no puedes".

EL RECONOCIMIENTO PERSONAL

En medio de todo lo que Héctor tuvo que enfrentar para poder desarrollarse en el medio del doblaje y seguir vigente en este trabajo hasta la fecha, resalta la relevancia del reconocimiento personal, pues es algo que considera de suma importancia para poder crecer en lo que se quiere.

"Empiézate a felicitar tú mismo, empiézate a apreciar tú mismo. La vibración que traemos atrae más de lo mismo".

Durante la plática, Héctor recordó algunos de sus primeros papeles en la serie Son of the beach y Los videos policiales más salvajes del mundo, que aunque eran 'de relleno' o 'pequeños', le abrieron la oportunidad a otros con mayor impacto.

"Es importante desarrollar empatía para conocer a los personajes y conocerlos. Además de la experiencia para saber cómo medir el 'loop', el ritmo, la respiración, la dicción, herramientas que te sirven. En el medio hay muchos que son celosos en su área, pero sí hay quienes te ayudan y te enseñan".

DE PAPELES PEQUEÑOS A GRANDES

De su carrera, Héctor destaca algunos de los papeles que han sido sus favoritos, como el del actor turco Murat Danaci en la telenovela Perdóname y Orlando Bloom en Nueva York, te amo y Cruzada.

A pesar de que 'Hiei' del anime Yu Yu Hakusho lo catapultó a la fama entre el 2003 y 2004, el personaje de anime que recuerda con cariño es el personaje de 'Daisuke Aurora' en Heat Guy J.

Respecto a su trabajo en Yu Yu Hakusho, señala que cuando el anime salió al aire 'tenía miedo' de que no le gustara al público; sin embargo, resultó ser todo un éxito, pues su interpretación como 'Hiei' ha sido sumamente elogiada al punto de ser igualada con la original en japonés.

El día de hoy, 5 de octubre, Héctor Rocha tendrá una firma de autógrafos en Guadalajara, Jalisco.