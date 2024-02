Héctor Parra podría salir de la cárcel; su hija 've una esperanza' en su caso

Daniela Parra no se rinde, y ahora más que nunca tiene esperanzas de que su padre, el actor Héctor Parra, salga de prisión, ayer se llevó a cabo una nueva audiencia en la que el actor pudo hablar con el juez de manera directa, momento que Daniela celebra y ve como una gran esperanza para que se haga justicia, pues sostiene que su papá es inocente.

El actor fue detenido en junio de 2021 por el presunto delito de abuso sexual en contra de su hija menor Alexa, a quien tuvo con la actriz Ginny Hoffman, fue condenado a 10 años y seis meses de prisión por el delito de corrupción de menores, pero a pesar de ello, su hija mayor Daniela confía que tras la audiencia de ayer, en los próximos días su papá quede en libertad.

Ayer convocó a una marcha pacífica a la que acudieron varias personas en apoyo a Daniela y porque confían en la inocencia del actor de "Lo que la gente cuenta" y "Drenaje profundo"; en un encuentro con los medios, Daniela habló de lo bien que les fue en la audiencia y de la forma tan clara y llena de verdad con la que su padre habló.

Daniela Parra ve "una luz" de esperanza

Con ánimo y seguridad fue como Daniela Parra habló de lo ocurrido ayer durante la audiencia en la que el actor tomó la palabra y se defendió de manera impecable, lo que le hace tener esperanzas de que los magistrados que revisan su caso le den buenas noticias en los próximos días, máximo el día lunes.

"Lo que más me gusta es que mi papá haya hablado y haya dicho todo, porque yo le dije ‘no te quedes con nada, si tú ves que Sam (su abogada), algo se le olvidó, tú habla, tomó la palabra y dijo todo, no se quedó con nada, eso es importante, verlo defenderse, con los pies en la tierra, saberse inocente y saber que todo está bien, que vamos a salir de esta, es una esperanza, es una luz que no habíamos visto en mucho tiempo", expresó al programa "Hoy".

Además, Daniela reiteró lo orgullosa que se siente de su papá, pues este tiempo que ha estado en la cárcel le ha servido para estudiar Derecho y no sólo defenderse él mismo, sino ayudar a otros que pasan por una situación semejante a la de él.

La hija mayor de Héctor Parra reiteró que no se detendrá hasta que su papá sea absuelto, pues sostiene que es inocente.

"No voy a parar hasta ver a mi papá absuelto porque no hay nada en esa carpeta que lo condene por ningún delito; estamos peleando la absolución", dijo.

Sobre el perdón que su padre pudiera otorgarle a su hija Alexa o a su ex Ginny Hoffman, Daniela fue enfática: "yo no soy nadie para perdonar a nadie; no voy a otorgar ningún perdón porque no me toca".

Daniela Parra, quien ha hecho de todo para conseguir recursos desde que su padre entró en prisión, como vender tamales, alcancías, y organizar bazares de ropa y libros, reconoce que el que su padre esté preso significó que ella perdió una familia: "No sólo mi papá entró al reclusorio, a mí también me quitaron a mi familia".

Sobre la relación rota con su hermana menor Alexa, reconoció que ella no es la culpable, sino su madre.

"Mi hermana nos mandaba audios para que fuéramos por ella porque su mamá la corría de la casa", recordó y sólo pidió justicia divina y karma para Ginny Hoffman.