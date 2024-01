Hay un rezago de 10 mil credenciales vencidas en Gómez Palacio; llaman a actualizar antes de fecha límite

Este 22 de enero vencerá el plazo para la actualización de las credenciales para votar del Instituto Nacional Electoral que vencieron en diciembre de 2023 así como para realizar algún movimiento sustancial en los datos y para que aquellos jóvenes que cumplan 18 años de edad antes del 2 de junio se registren y puedan participar en la Jornada Electoral, considerada como la más grande debido a los cargos que se renovarán entre ellos la Presidencia de la República.

Tanto Hada Rosabel Salazar, vocal ejecutiva en la Junta Distrital 02 del INE, con cabecera en Gómez Palacio, como María de Lourdes Villagrana Ramírez, consejera electoral en el estado de Durango, invitaron a esas personas que no han realizado su actualización, a que lo hagan pues si bien podrán participar en la jornada electoral, no podrán hacer uso de su credencial como una identificación oficial, no será válida.

De acuerdo con la vocal ejecutiva, el plazo vence este 22 de enero, y debido a la gran afluencia que se ha registrado en estos últimos días en el módulo que se ubica en Plaza Imagen de Gómez Palacio, se ampliarán los horarios de atención.

“Hemos estado sobre saturados en las instalaciones que están en Plaza Imagen, estamos atendiendo en promedio a mil personas a diario, se están aglomerando, pero pues es lo habitual, cuando ya la etapa está por cerrar El INE para auxiliar a la ciudadanía y todos alcancen a realizar su trámite, estaremos abriendo el día domingo también en horario de 9:00 a 16:00 horas; el día de cierre agregar una hora más cerrar a las 21:00 horas”, anunció.

Y aunque en términos legales para el INE el plazo debería de vencer a las 24:00 horas del día 22, debido a que la Plaza no permite a que permanezca personal al interior después de las 21:00 horas, “lo que haremos es entregar turnos para continuar con los días subsecuentes… Solamente quienes se encuentren formados a las 21:00 horas, hora en la que tendremos que cerrar porque la plaza ‘nos corre’, solamente a esas personas les continuaremos dando esa atención en los días subsecuentes”, detalló la presidenta de la Junta.

Y también, comentó que la atención se brinda a los ciudadanos con o sin cita.

“Tenemos de la cabecera que es de Gómez Palacio cerca de 10 mil credenciales 2023 que no se sustituyeron, sin embargo, para preservar el derecho de la ciudadanía a votar el consejo del INE, autorizó que esas personas puedan votar con esas credenciales que vencieron en diciembre del 2023."