'Hay un pedacito de mí en la gente de La Laguna', asegura la actriz Raquel Garza

No nació en la Comarca, pero Raquel Garza se siente lagunera y es que su amor por el Santos le ha permitido que así se sienta.

La actriz y conductora habló con El Siglo de Torreón del retorno de su personaje de “Tere la secretaria” a la pantalla chica, pero también salió a relucir ese enorme gusto que siente por los albiverdes, pese a que acaban de perder contra Aguascalientes.

“Estoy un poco enojada con ustedes, pero bueno, ahí vamos. Siempre van a ser mis guerreros y los voy a apoyar, ganen o pierdan.

“Todo mundo me pregunta que si soy de Torreón porque soy una loca obsesiva con el equipo, pero bueno, hay un pedacito de mí en la gente de la Comarca Lagunera”, comentó.

Garza trae una gran emoción que transmitió por medio de la llamada telefónica y cómo no, si tuvo que desempolvar la peluca y los trajes coloridos para revivir al personaje que la catapultó, “Tere”, gracias a la segunda temporada de ¿Es neta, Eva?

“Bien dicen que uno no debe de decir, ‘de esta agua no beberé’ porque nunca sabes. Estoy feliz de que este personaje haya sido tomado en cuenta después de tantos años de tenerlo guardado. Me emociona estar en este programa que lidera Elías Solorio”. Reconoció Garza que ella pensó que su “Secretaria” ya no volvería a hacer escándalo, algo que caracteriza a este papel.

“La vida da mucha vuelta. Uno tiene muchos planes, pero nunca sabe lo que la vida le depara a uno. Estoy feliz, tranquila y creo que tomé una buena decisión de revivir a mi ‘Tere’. Evidentemente, ella no será la misma de antes y es que ha evolucionado física y mentalmente”.

Garza explicó que con la “Secretaria” antes le contaban chismes que ella extendía; sin embargo, su historia será otra en ¿Es neta, Eva?

“Antes me daban un chisme y aquí, para empezar, no hay un programa de espectáculos (Como en La Oreja). Aquí no improviso como lo hacía antes. Las circunstancias que envuelven a ‘Tere’ ahora son distintas”.

De acuerdo con la artista, al integrarse a la producción de Elías Solorio, buscan “hacer historia” con esta segunda entrega que comenzará el 16 de abril a las 23:00 horas por Las Estrellas.

“Queremos que la gente se encienda y se enganche con los nuevos capítulos. Es un programa divertido, familiar y con toques de picardía, pero solo son guiños. La trama es amena, bonita”.

Garza compartió que además de ¿Es neta, Eva?, tiene otros proyectos que la tienen con una agenda bastante llena. “

También estoy de gira con Los Monólogos de la Vagina y en CDMX trabajo en Toc toc. Ya saben que nunca dejo el teatro. Ahora sí que me vuelvo loca para poder cumplir con todos mis compromisos”.

Por otro lado, Raquel dio a conocer que sigue cuidando a los animales, quienes también se han vuelto uno de sus motores de vida.

“Es mi vida defender a los animales. Tengo 22 viviendo en mi casa, los quiero y no me imagino mi vida sin ellos. Adoptar es un compromiso muy fuerte, pero considero que hay que hacer algo e irse mejor de este mundo a como llegó. Quiero dejar un mejor entorno para los animalitos”.