Hay sesgo político contra Municipio en revisiones de la ASE, sostiene Román Cepeda

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González declaró que la Auditoría Superior del Estado (ASE) actúa con sesgo político en contra de su Administración, en referencia a las constantes revisiones y auditorías que se han llevado a cabo desde 2022.

Señaló que desconoce los motivos por los cuales se han dado lo que denominó acciones atípicas desde el primer año de su gobierno, en función del número de personas, actividades y la intensidad con que realizan dichas revisiones.

“Se han presentado situaciones raras, extrañas o tendenciosas, pero no me quiero adelantar, ojalá me esté equivocando”, dijo cuando se le preguntó sobre la realización de una auditoría por parte de la ASE desde hace algunos días.

Román Alberto Cepeda resaltó que es importante tener una instancia que audite, que marque los errores u omisiones en el desempeño de las administraciones públicas, pues esto le abona a la claridad y transparencia.

“El problema es la intencionalidad o el sesgo que se ha presentado, se han hecho cosas que nunca en la historia se habían hecho a una Administración municipal”, manifestó, aunque no ahondó en detalles respecto de cuáles han sido dichas acciones.

Refirió que estará a la espera de los resultados de esta última revisión, y en función de ello se dará a conocer una postura y las acciones a seguir, incluso de carácter legal, pues aseguró, sigue confiando en las autoridades.