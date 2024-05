¿Hay problemas en RBD? Anahí y los demás integrantes lanzan mensajes en redes

Todo indica que hay problemas entre los integrantes de RBD luego del gran éxito que fue la gira Soy Rebelde Tour. La agrupación mexicana llenó estadios completos en Estados Unidos, México, Brasil y Colombia, sin embargo, detrás de escena surgieron varios problemas relacionados con el dinero, ya que su mánager, Guillermo Rosas, habría desviado recursos que formaban parte de las ganancias del tour, por lo que actualmente se encuentran bajo instancias legales.

La noche del lunes Anahí compartió en su cuenta de Instagram una felicitación de cumpleaños dirigida a Rosas, a quien considera un amigo, pues fue su representante desde que se lanzó como solista en el año 2009 tras la separación de RBD.

El mensaje de Anahí generó el descontento de sus fanáticos, pero la intérprete de Mi Delirio dejó en claro que ella no guarda rencón y separó su vida laboral de la personal.

"En mi libro de vida no hay espacio para el rencor, guardo recuerdos felices y olvido rápido, los que pudieron lastimar. La vida es tan corta, estamos de paso... el tiempo me ha hecho entenderlo y, desde ahí, agradecerlo todo, hasta lo no tan bonito... un corazón libre no guarda equipaje, feliz cumpleaños, te deseo paz, amor y salud siempre".

A pesar de que Anahí tuvo buenas intenciones, la realidad es que desató toda una polémica.

Según lo señala El Universal, Guillermo Rosas fue quien se encargó de reunir a la agrupación y, según algunos portales de internet, también estuvo involucrado en la reapropiación de los derechos de la música de RBD en 2020, lo que permitió que sus canciones estuvieran disponibles en plataformas como Spotify.

La fuente señala que cuando el "Soy Rebelde Tour" se estaba gestando, Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christopher Von Uckermann y Christian Chávez crearon una asociación, en la que estaba incluido Guillermo, para que, entre los seis, se dividiera por partes iguales las ganancias que se obtuvieran con su regreso a los escenarios.

Al inicio de la gira toda iba bien, pero con el paso del tiempo comenzaron a presentarse problemas financieros, por lo que prescindieron de los servicios de Rosas y -de acuerdo con Maite- comenzaron con un proceso legal.

Hace unos días trascendió que la agrupación aún no había recibido las ganancias que obtuvo en los conciertos que ofreció en México y Latinoamérica, debido a que las negociaciones, desde un principio, fueron realizadas por su exrepresentante.

Se ha rumorado que esta situación ha provocado problemas en la relación de los integrantes de la agrupación.

Reaccionan Christian Chávez, Dulce María y Christopher Uckermann

Ahora, han salido a lanzar varios mensajes en sus redes sociales Christian Chávez, Dulce María y Christopher Uckermann, los cuales habrían sido hechos con la intención de que lleguen a Anahí tras sus declaraciones y felicitación a Guillermo Rosas.

Aunque Anahí escribió en un mensaje dedicado a Christian Chávez en donde señala que todo está bien entre ellos, todo indica a que las cosas no están del todo en paz entre los RBD.

En el programa Sale El Sol señalaron que son millones de dólares los obtenidos, por lo que entre los RBD podría ser más grande de lo que aparenta. Es por esto que se está llevando a cabo una auditoria que involucra a varias empresas organizadoras, además del exmánager de RBD, Guillermo Rosas.

Anahí escribió además:

"Amigos todos, se han desatado numerosos comentarios, notas y especulaciones a raíz de un post que compartió recientemente. En esa publicación afirmé que en mi corazón no hay resentimiento y que creo firmemente en vivir en paz con todos.

Quiero dejar en claro que lo expresé de manera personal y nunca tuve la intención de lastimar a nadie.

Cuando una amistad y un cariño de tantos años se fractura así, el dolor es profundo. Mi forma de sanar es dejar ir cualquier rencor.

En cuanto la parte profesional, estoy completamente de acuerdo y siempre lo he estado en que se siga el proceso de total transparencia que todos deseamos.

Se pueden decir mil cosas, pero RBD está en mi corazón y eso nada me lo puede quitar. Mi conciencia y mi corazón están en paz absoluta. Envío amor para todos".

Por su parte, Christopher Uckermann, Dulce María y Christian Chávez lanzaron mensajes en redes sociales, los cuales se han especulado son para Anahí.