¿Hay enemistad entre Flor Rubio y Cynthia Rodríguez? La polémica envuelve a las conductoras

Cynthia Rodríguez reaparece tras el bautizo de su hijo y las declaraciones de la conductora Flor Rubio al no ser invitada a la ceremonia.

El fin de semana pasado, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera sorprendieron a todos al realizar el bautizo de su primogénito.

Entre la lista de invitados se encontraron algunos de sus excompañeros del programa Venga la Alegría, entre los que se destacaron Kristal Silva, 'Capi' Pérez, Roger González y Laura G.

Sin embargo, los que brillaron por su ausencia fueron los conductores Flor Rubio y Ricardo Cazares, quienes, a diferencia de sus compañeros, aparentemente no fueron invitados al evento.

La polémica creció aún más cuando al día siguiente, durante la Zona de Espectáculos, conducida por Flor y Ricardo, ambos evitaron hablar del bautizo y solo se dedicaron a presentar una cápsula informativa sobre la fiesta.

Los rumores de una posible enemistad entre ambos llegaron a los oídos de Flor Rubio, quien durante su programa de radio decidió tomarse un momento para aclarar esta situación.

“Yo no mencioné nada. Lo mencionamos (el festejo) en Venga la Alegría porque era una nota interesante para el público. Realmente fue todo de redes sociales. Aquí en el radio no he mencionado nada y por supuesto que no estoy enojada. No tenía la más mínima expectativa de ser invitada al bautizo porque Cynthia y yo fuimos compañeras de trabajo, nada más, y ella invitó a un círculo muy cercano”, explicó.

Ahora, a varios días de estas declaraciones, Cynthia decidió reaparecer y se hizo presente en redes sociales donde compartió imágenes inéditas del festejo de su hijo y simplemente agradeció a sus amigos por haber estado presentes, demostrando que no haría caso a los rumores de su posible enemistad con Flor Rubio.

"Bautizo de nuestro angelito hermoso León. La misa fue hermosa y la celebración la recordaremos para siempre. ¡Gracias familia y amigos por acompañarnos!", escribió en su cuenta de Instagram.