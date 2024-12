Hay buena respuesta para tramitar Cartilla Militar en San Pedro

En el primer fin de semana acudieron alrededor de 72 jóvenes para recoger la Cartilla Militar, de un total de 232 que se presentaron de la clase 2005.

La titular de la Junta Municipal de Reclutamiento en San Pedro Bertha Chairez Mireles, recordó que, como ya se sabe los sábados y domingos del mes de diciembre se lleva a cabo dicho procedimiento y restan el 14,15, 21, 22, 28 y 29.

Reiteró que considerando fueron poco más de 200 personas las que se presentaron para concluir su trámite, los que acudieron el pasado fin de semana se considera que se tuvo una muy buena respuesta.

Asimismo, resaltó que a principios del 2024 se empezó con la recepción de la documentación para iniciar el trámite de los jóvenes de la clase 2006, anticipados y remisos, de los cuales fueron 362 los que se registraron y en octubre se les citó para notificarles que no habrá sorteo para realizar el Servicio Militar, incluso ya acudió la mayoría, pero tenían que presentarse para colocarles un sello de “disponibilidad”.

Ellos también deben acudir en este mes de diciembre para que se les coloque un sello en la media cartilla que indica; bola negra, es decir que no resultaron sorteados y tienen que regresar a partir de enero para entregar el documento, por lo que hizo el llamado a aquellos que faltan para que se presenten, ya que si no lo entregan se podría interpretar que les tocó bola blanca y que deben prestar su Servicio Militar.

La entrevistada mencionó que, al salir sorteados para “marchar” consiste en hacer labor social o de apoyo a la comunidad y generalmente son requeridos para realizar labores de limpieza en ciertos puntos del municipio o aquellos que no terminaron su primaria o secundaria deben concluirla en el sistema “abierto”, aunque manifestó que en San Pedro hace mucho tiempo no se realiza el servicio militar.

“Desde hace unos 20 años que no se realiza aquí en San Pedro el Servicio Militar, y la última vez que se hizo fue para aquello que no terminaron la primaria y secundaria y se les pidió que la concluyeran en el sistema abierto y fue como la manera de que hicieron su servicio”.

Reiteró el llamado a aquellos que ya cumplieron o están por cumplir la mayoría de edad a que acudan para obtener el documento, ya que aunque algunos no le tomen importancia, es un documento que solicitan en algunas empresas o para realizar un trámite; “No es un trámite que sea muy difícil y no tienen ningún costo, solo hay que venir a dejar su documentación y a los 15 días se le entrega la meda cartilla y luego los citamos en el mes de octubre para ver si va a haber sorteo y si nos avisan que no va a haber, sorteo los citamos la primera semana de enero para que la vengan a entregar para su liberación y ya se les entrega”.