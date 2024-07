¿Harold Azuara y Carlos Espejel son familia?

Carlos Espejel saltó a la fama siendo muy joven al igual que Harold Azuara, podría ser que los dos actores mexicanos compartan un lazo sanguíneo, será que por eso son igual de talentosos?

A pesar de quedar eliminado de la competencia de Masterchef Celebrity, Harold Azuara era el favorito para llegar a la final según muchos fans del programa. Los comentarios en redes sociales dejaban claro que el joven actor e influencer se había ganado el cariño de los espectadores.

Antes de unirse a Masterchef Celebrity, Harold Azuara ya había forjado una carrera como actor, con roles en series como La CQ, Como Dice el Dicho, La Rosa de Guadalupe, Anónima y Rosario Tijeras, entre otras. Su pasión por la actuación está influenciada por su relación familiar con Carlos Espejel.

Harold quiso seguir los pasos de su primo

En una entrevista reciente con Rafa Balderrama, Harold Azuara hizo una revelación sorprendente al compartir que es primo del actor Carlos Espejel. Durante la entrevista, explicó cómo su relación familiar influyó positivamente en su carrera en la industria del espectáculo y cómo Espejel le brindó apoyo a lo largo de su trayectoria.

“Trabajo desde los 8 para seguir los pasos de mi primo, Carlos Espejel. Como a él le fue muy bien, creo que mi mamá quiso replicar ese camino y aquí ando hablando contigo”, comentó Harold Azuara en la entrevista.

“Carlos conmigo fue un tipazo. Cuando yo era chico, él trabajaba en Los Ángeles y me invitó allí. Tengo entendido que pagó mis vuelos y fuimos a Disney y a los Estudios Universal. Vi cómo se desenvolvía en un programa de duetos, siempre fue muy chido conmigo”, dijo.

Carlos Espejel fue un gran apoyo

“En cuanto a la actuación, entendí ya más grande que no siempre se puede ayudar a un familiar, aunque quisiera. Pero cuando se podía, él me ayudaba. De hecho, entré al CEA por una palanca de Carlos. En ese sentido, sí me ayudó ser primo de Carlos. Fui niño CEA”, agregó.