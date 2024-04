Harán homenaje a Lana del Rey en La Laguna

Imagina escuchar temas conmovedores como Blue Jeans, Video Games, Say yes to heaven, Young and beautiful o Summertime Sadness de Lana del Rey en un ambiente sin igual. No en tu habitación o en tu coche camino al trabajo, si no en un teatro, con un show acústico rodeado de velas.

Esto será una realidad, la música de Elizabeth Woolridge Grant, mejor conocida como Lana del Rey, será la protagonista de una velada en el Teatro Nazas, que se verá engalanado con la presencia de músicos, quienes le harán honor.

La cita es el 31 de mayo a las 9:00 de la noche; la duración del evento será de dos horas.

En medio de la oscuridad, el homenaje a cuatro cuerdas se verá iluminado con las velas.

(Cortesía de PBK Producciones)

Tras los dos conciertos sold out de la oriunda de Nueva York en Agosto de 2023 en Ciudad de México, PBK y PR Producciones pusieron los ojos sobre ella y decidieron rendirle tributo con un show acústico bajo las velas nunca antes visto.

La presentación promete envolverte en 23 melodías clásicas y llenarte de emociones profundas, de acuerdo a sus productores.

(Foto de Agencias)

El estilo musical de Lana que toma referencias de la cultura pop en Estados Unidos durante los años 50 y 60, conmoverá a más de un lagunero.

Torreón no será la única ciudad que disfrutará de este evento, en total serán 28 ciudades incluidas Cancún, Monterrey, Mérida y Saltillo. La gira comienza el 03 de mayo en Mérida, Yucatán y concluye el 02 de junio en Saltillo, Coahuila.

Cabe destacar que, anteriormente han hecho tributos de otros artistas famosos como Taylor Swift, Coldplay y One Direction.