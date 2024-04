Halteristas coahuilenses van a Juegos Nacionales Conade 2024

Levantadores de pesas coahuilenses obtuvieron sus boletos para los Juegos Nacionales Conade 2024, luego de su participación en el certamen Macro Regional "A" que se llevó a cabo durante la semana anterior en Monterrey, Nuevo León.

Silvana Pereza Sánchez, de Saltillo, logró su clasificación en la categoría Sub 23 en la división de los 76 kilogramos, mientras que el también saltillense, Francisco Cerecero Casas, hizo lo propio en los 73 kilos, en la categoría Sub 17. Por su parte, Edel Martínez García, de Torreón, obtuvo su pase en la categoría Sub 15 en 67 kilos; en tanto que Benito Alvarado Calamaco, de Piedras Negras logró clasificar en Sub 17 en los 96 kilos, todos con excelentes desempeños durante la competencia, en la que se enfrentaron a atletas procedentes de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Nuevo León, Durango, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa y San Luis Potosí.

Francisco Cázares García, de Saltillo, avanzó a la fase final en Sub 23 dentro de la división de los 67 kilos; cabe señalar que la lista de clasificados en halterofilia a los Nacionales Conade 2024 puede aumentar a la espera del ranking nacional. La delegación Coahuila que participó en los Nacionales Conade 2024 estuvo conformada por 22 atletas, dirigidos por los entrenadores Luis Carreras, Yezenia Viezca, Emmanuel Campos y Javier de la Torre.