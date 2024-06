Halsey estrena su nueva desgarradora canción y revela que padece leucemia y Lupus

La cantante Ashley Nicolette Frangipane, conocida a nivel mundial como Halsey, ha estrenado su nueva canción The End, la cual formará parte de su quinto álbum de estudio, aun sin nombre, el cual se espera sea lanzado en cualquier momento de este 2024.

El nuevo tema de la artista de 29 años es una melancólica balada, en donde expresa las emociones que se experimentan al tener una enfermedad crónica degenerativa, como lo es el lupus.

Ha sido a través de redes sociales en donde la estrella de la música pop ha sorprendido a sus seguidores, pues mostró una serie de videos en donde expone la serie de tratamientos a los que ha sido sometida, en donde expresa el dolor que vive a través de sus lágrimas, pero en específico la música.

En los clips compartidos por la cantautora nominada al Grammy, se aprecian sus citas en el hospital, y aunque no se le escucha decir nunca la palabra de su enfermedad, la publicación viene acompañada de la leyenda:

“En pocas palabras, soy afortunada de estar viva. Resumiendo, escribí un álbum”, señala la artista, en donde etiqueta a Lupus Research Alliance, una organización privada encargada en investigar sobre la enfermedad, la cual es apoyada por Selena Gomez, cantante y actriz que también padece Lupus.

Además, también ha confesado tener Leucemia.

Uno de los videos muestra a Halsey sentada, mientras padece de dolores, y señala que: “Me siento como una anciana. Me dije a mí misma que me daría dos años más estar enferma… a los 30, estoy renaciendo y no voy a estar enferma y me veré supersexy y tendré mucha energía y simplemente voy a poder rehacer mis 20 y 30 años”, agrega la también actriz de películas como Americana.

¿Quién es Halsey?

Nacida el 29 de septiembre de 1994, Halsey es una de las artistas de mayor éxito de la industria pop, comenzó su carrera en el año 2014 tras firmar con el sello Astralwerks, con la que lanzó su EP, Room 93. En 2015 lanzó su álbum debut, Badlands, con el que alcanzó fama mundial con éxitos como Colors y New Americana. En 2016 se volvió viral con el éxito Closer junto a The Chainsmokers.

Ha lanzado otros álbumes de éxito internacional como Hopeless Fountain Kingdom (2017), Manic (2020) y If I Can’t Have Love, I Want Power (2021).

Entre sus éxitos se encuentran canciones como Without Me, Now or Never, Bad at Love, Eastside, Graveyard y You Should Be Sad.

Hizo su debut en la actuación como actriz de doblaje en American Dad!, en 2017; así como en Teen Titans Go! To The Movies (2018). Más tarde hizo un cameo en la película A Star Is Born, protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper.

Además, hizo una película homónima para su álbum If I Can’t Have Love, I Want Power en el 2021.

También actúa en las cintas Americana (2023) y MaXXine (2024).

En el año 2021, Halsey se convirtió en madre de un niño al que nombró Ender, junto a su pareja Alev Aydin.

¿Qué es el Lupus?

De acuerdo al sitio del Departamento de Salud del New York State, señalan que El Lupus eritematoso sistémico (SEL, por sus siglas en inglés), comúnmente llamado Lupus, es una enfermedad autoinmune que puede afectar cualquier parte del cuerpo. En las personas con Lupus, el sistema del cuerpo, el cual está diseñado para combatir las sustancias ajenas al organismo, se vuelve hiperactivo, formando de esta manera anticuerpos que atacan los tejidos y a los órganos sanos, incluida la piel, las articulaciones, los riñones, el cerebro, los pulmones y la sangre.

Una característica del Lupus es que se caracteriza por presentar períodos de enfermedad, llamados brotes y periodos de salud, o de remisión.

Cabe señalar, según la fuente, que los síntomas del Lupus aparecen y desaparecen, por lo que llegan a confundirse con los de otras enfermedades, por lo que es difícil de diagnosticar. No existe ninguna prueba de laboratorio que pueda probar de forma definitiva que una persona ha desarrollado esta enfermedad tan compleja.

Escucha aquí la nueva canción de Halsey en donde habla sobre la enfermedad que padece: