HACE NOVELAS que no se olvidan

La actriz Natalia Esperón ha tenido la fortuna de hacer telenovelas que se han vuelto clásicas y espera que ocurra lo mismo con la más reciente, El ángel de Aurora, que se encuentra en su recta final.

Entre esas producciones, se encuentran, Agujetas de color de rosa o Rencor apasionado, mismas que presume con orgullo, según contó en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

"Tengo un público muy lindo que creció conmigo viendo melodramas como Agujetas... y otros seguidores nuevos que vieron esta novela o algunas más de mi trayectoria por medio de repeticiones".

"Hay muchas personas divinas que se toman un tiempo en su día o en su trabajo para escribirme en las redes o me hacen videos bonitos y no solo de México; también de España, Brasil o Estados Unidos. En verdad, les agradezco bastante", mencionó.

Vía telefónica, Natalia compartió que Agujetas de color de rosa (1994), del productor Luis de Llano, celebra 30 años de haber llegado a la televisión. Ella hacía el papel de "Paola" y compartía créditos con Flavio César, Irán Castillo o Alexis Ayala.

"Ya pasaron tres décadas. Muy rápido que ha corrido el tiempo. Ahora que se encuentran estas giras con grupos de los noventa, vemos que tienen un gran éxito, y es que esa década se caracterizó por contar con muy buena música y grandes telenovelas que marcaron bastante a una generación.

"Era una época muy bonita. No había tanta tecnología como en la actualidad. Íbamos a comprar los discos compactos a las tiendas y acostumbrábamos a reunirnos amigos o familiares a ver los melodramas. Sin duda, fueron unos años que dejaron huella en bastantes personas".

Y justamente, Natalia desea que El Ángel de Aurora sea recordada en el futuro con sonrisas y fervor, "espero y se quede para siempre como un hermoso recuerdo, como ha sucedido con otras producciones".

"Hay historias que trascienden, que se quedan en la memoria colectiva. Espero que así suceda con esta telenovela de Roy Rojas que también ha impulsado a jóvenes talentos". Atenta y sencilla en todo instante, la entrevistada se mostró satisfecha por los resultados que ha obtenido la novela.

"La gente la ha recibido de maravilla. Tenemos un público que está al pendiente de cada capítulo, de todos los personajes. Les damos las gracias por su apoyo. Han ocurrido cosas muy bonitas propias del melodrama, género que sigue contando con bastante audiencia".

VIVE DE TODO

Natalia reconoció que su personaje ha pasado por momentos lindos, pero también muy difíciles, como una violación y la pérdida de un hijo que en el desarrollo de la trama ya pudo encontrar y lo hace el actor Moisés Peñaloza.

"Ha sido un tema que ya hemos visto en las novelas tiempo atrás, como "Maricruz" en Quinceañera. Es algo que se ha manejado bien, pese a ser delicado y fuerte. "Vimos cómo el padre del hijo de 'Aurora' lo regaló, pero ella jamás perdió las esperanzas de encontrarlo, y es que el amor de madre no tiene límites. Se mueven un cúmulo de emociones en mi papel".

En cuanto a la evolución de "Aurora", Esperón mencionó que ha sido sobresaliente, pues su fortaleza ha aumentado considerablemente.

"No es una mujer que se trague las mentiras tan fácil. Se ha ido reponiendo de golpes en la vida. Pese a que sí la ha pasado muy mal, no considero que sea una víctima. No se ha sentado a vivir su dolor, ella tiene autoestima y ha sabido poner altos", reflexionó.

La artista, nacida un 14 de noviembre en Ciudad de México, reveló las razones que la llevaron a darle el sí a Roy Rojas a quien calificó de un profesional, "inteligente y con gran calidez humana".

"Roy me habló y me dijo que era su primer proyecto como productor, ya que previamente había laborado con Juan Osorio. Total, fui a su oficina y cuando me hizo toda la presentación de la novela, me impresionó. Me entregó la historia completa y quedé fascinada. Le agradecí porque pensara en mí para realizar el rol. No tuve ni una sola duda después de que me hizo el planteamiento".

Por último, la actriz lamentó que no ha podido conocer la Comarca Lagunera, sin embargo, espera pronto hacer un viaje a estas tierras. "No he tenido la suerte de ir a Torreón, pero me encantaría. Invítenme a conocer y a comer allá", mencionó.