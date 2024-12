¿Habrá alcoholímetro en Gómez Palacio el 24, 25 y 31 de diciembre? Esto dijo la alcaldesa

La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, suspendió el operativo Alcoholímetro para los días 24, 25 y 31 de Diciembre, así lo informó al Cabildo en pleno.

Lo anterior lo consideró una forma congruente de actuar de su gobierno en fechas en las que hay posadas.

“Quiero decirles que acabo de dar la orden, no una instrucción, una orden que acabo de dar a Tránsito y Vialidad, donde el 24, 25 y 31 de Diciembre no hay alcoholímetro. Ese día tienen todos el derecho de ir a sus casas a divertirse, a disfrutar de su familia, a estar en reflexión, a tener una cena normal, porque es imposible decir que no vamos a tomar ese día, porque no es cierto. Y va a ser muy difícil para todos salir de una cena y que esté el alcoholímetro a 20 pasos. No se puede”, dijo Herrera Ale.