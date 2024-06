Gwen Stefani encabeza el festival Live Out: lineup completo, cuándo y dónde es

Los festivales de música en México están imparables, este martes ha sorprendido el cartel del festival regiomontano Heineken Silver Live Out, el cual se ha caracterizado por mantenerse fiel a exponer a artistas de diferentes géneros musicales, destacando principalmente a las bandas y cantantes indie.

Esta ocasión no es la excepción, pues el festival, además de cambiar de patrocinador oficial, ha sorprendido con un line-up lleno de grandes estrellas de la música.

Es, sin embargo, la presencia de Gwen Stefani la que se está robando toda la atención, ya que es ella la head-liner de la celebración musical que se llevará a cabo el 12 de octubre del 2024 en el Parque Fundidora en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Gwen Stefani, headliner del Live Out

Gwen Stefani visitó México por última vez en el 2022, cuando formó parte del festival Tecate Emblema en su edición del 2022.

La cantante, de 54 años, es una de las máximas exponentes del pop y el rock, pues desde principios de los años noventa hasta la fecha no deja sé cosechar éxitos. Primero lo hizo como vocalista de la banda de rock y ska, No Doubt, con temas que forman parte de la banda sonora de millones como Don’t Speak, Just a Girl, It’s My Life y Simple Kind of Life.

Mencionar que como solista, Gwen alcanzó fama mundial dentro del pop, lanzando tres álbumes de estudio, Love. Angel. Music. Baby (2004), The Sweet Scape (2006) y This is What Truth Feels Like (2016) y uno navideño, You Make It Feel Like Christmas (2017). Entre los hits como solista de Stefani están Cool, Rich Girl, Hollaback Girl, What You Waiting For?, The Sweet Scape y 4 in The Morning, por mencionar algunos.

Estará también una de las bandas que marcaron la década de principios de los años 2000 y que hasta la fecha sigue cosechando hits, nos referimos a One Republic, liderada por el compositor Ryan Tedder, creador de temas conocidos de otros artistas como Miley Cyrus, Beyoncé, Tate McRae y Hilary Duff.

One Republic cuenta con grandes éxitos pop como Counting Stars, Rescue Me, I Ain’t Worried, Apologize, Secrets y el ya icónico Love Runs Out.

Otras de las sorpresas con The Hives, una emblemática banda de rock originaria de Suecia, quienes alcanzaron éxito comercial con su álbum Veni Vidi Vicious con su canción Hate to Say I Told You So. En total, han publicado seis discos de estudio, entre sus temas más conocidos están Walk Idiot Walk, Tick Tick Boom y Bogus Operandi.

Por supuesto que habrá talento latino, ya que la argentina Nicki Nicole también es una de las artistas destacadas, la cantante es una de las estrellas de la música en español, más reconocidas a nivel mundial gracias a éxitos como Ojos Verdes, que le pasa conmigo? Y Otra Noche junto a Los Ángeles Azules.

También tocarán The War On Drugs, una banda de rock originaria de Filadelfia, Pennsylvania, en Estados Unidos, así como la agrupación de indie pop Fitz and the Tantrums.

La promesa de la música pop, Lorely Rodríguez, mejor conocida en el mundo como Empress Of, regresa a México tras haber formado parte del festival Tecate Emblema este mismo 2024. La artista ha sido aclamada por los expertos musicales tras el lanzamiento de su álbum For Your Consideration, el cuarto disco en su carrera, del cual se han desprendido los sencillos Kiss Me y Femenine.

El cartel lo completan Neil Frances, Massano, Kerala Dust, Rojuu, Ambar Lucid, Yosoymatt, Technicolor Fabrics, Princesa Alba, Darumas, Pauza, Wet Baes, Rayben, Marte y Hajj.

La preventa de boletos ocurrirá para usuarios de Citibanamex el 18 de junio a partir de las 14:00 horas en el sistema de boletos Ticketmaster. La venta libre ocurrirá un día después.