Guerreros viajan a la frontera

antos Laguna viaja hoy hasta Tijuana, para visitar mañana en partido adelantado del Apertura 2024 a los Xolos. Antes de emprender el traslado hasta la frontera más transitada del mundo, los de Nacho Ambriz, cerrarán preparación en el TSM.

"Va a ser un partido muy difícil. Tijuana tiene nuevo entrenador (Juan Carlos Osorio), una persona con mucha experiencia, empezó muy bien en la Liga MX, por lo que va a ser un partido muy difícil en un estadio complicado", señaló el canterano de los Guerreros, Salvador Mariscal Murra.

Chavita viene de disputar todos los minutos durante la participación de los albiverdes en la Leagues Cup 2024, en la derrota ante el DC United, así como los empates ante el Atlanta United y el FC Cincinnati, todos pertenecientes a la MLS.

El espigado mediocampista, indicó que deberán pelear por los tres puntos en la reanudación de la Liga MX, en el que se siente más largo el tiempo por la mala racha en la que están, reconociendo que todavía es el inicio del torneo.

"Estamos a tiempo para empezar a sumar de a tres, es muy necesario y sin duda que al equipo le vendría muy bien un triunfo. Estamos nuevamente en una semana de torneo. Fue muy bueno que ambos equipos aceptamos en adelantar este partido, porque nos va a venir muy bien el jugar este fin de semana y no parar" agregó.

Mariscal Jr, apuntó que fue una semana muy intensa en el Territorio Santos Modelo (TSM), donde se han preparando para el partido y obtener los tres puntos, luego de la eliminación por penales en el certamen internacional.

Y de su experiencia tras la Leagues Cup 2024 dijo: "En lo personal, no me había tocado disputar este torneo, el cual pienso que es muy bueno, además que el haber disputado todos los minutos me vino muy bien".

Destacó que en lo grupal, en los últimos dos partidos el equipo mostró otra actitud, aunque no es lo que buscan, pero sí se vio otra cara del equipo, algo que es muy bueno, por lo que en la semana ajustaron algunos detalles para la reanudación de la campaña.