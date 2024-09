Guerreros parten con rumbo a San Luis Potosi

- Santos Laguna viaja hoy a tierras potosinas. Luego de entrenar en sesión matutina en sus instalaciones del TSM y de compartir el pan y la sal, se trasladarán a San Luis Potosí.

La noticia de ayer además de la visita del hondureño Dolmo Flores, fue la incorporación del plurifuncional jugador de los Guerreros, Ronaldo Prieto, quien ha dejado atrás una lesión que lo aquejó durante varios meses.

Otro de los elementos que ha sido utilizado en varias posiciones en la actual campaña por Nacho Ambriz, es el chihuahuense Aldo López, que ante los Diablos Rojos del Toluca, se desempeñó como lateral derecho, registrando además una asistencia, por lo que fue incluido en el XI Ideal de la Liga MX, dentro de la jornada 9.

"Un orgullo muy grande haber sido seleccionado en el XI de la jornada, más por el trabajo y dedicación que le he metido en todos estos meses; esto es el reflejo de todo el esfuerzo que se ha venido haciendo como equipo", dijo.

Aldo vive su quinto torneo en la Comarca, sumando un total de 157 pases acertados y 20 recuperaciones en cancha propia en el presente torneo, además que contabiliza más de 400 minutos de juego en el terreno de juego.

También opinó sobre la complejidad que tendrá el partido ante los potosinos: "Estamos enfocados en el partido contra Atlético de San Luis; ha sido una semana muy intensa, de trabajo muy duro, porque vamos a enfrentar a un equipo que de local es de lo mejor en el torneo, entonces nos estamos preparando muy bien para pelear por los tres puntos".

Reconoció que la visita ante el Atlético de San Luis, será muy intensa, por lo que anticipa un encuentro de mucha verticalidad, conscientes que el rival juega mucho al toque con la posesión de balón, por lo que buscan sus debilidades para contrarrestar lo que hacen.

En cuanto a la adaptación que tiene a la lateral, luego de jugar recientemente en la media de contención, indicó: "Desde el torneo pasado me han alineado de lateral por derecha, no es una posición que desconozco; en este torneo el Profesor Nacho Ambriz me ha utilizado más ahí y me estoy adaptando bien a su idea de juego. Donde me toque estar, voy a dar mi cien por ciento".