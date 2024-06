Guerreras continúan pretemporada

El Santos Laguna Femenil, continúa alistándose para su debut en el Torneo Apertura 2024. Será el próximo sábado 6 de julio en el Estadio Corona, cuando reciban a las Diablas Rojas del Toluca. Como parte de su preparación en la intensa pretemporada que llevan a cabo, sostuvieron recientemente dos encuentros amistosos, obteniendo triunfos ante las Cañoneras del Mazatlán FC y contra el representativo santista Sub-19.

La zaguera albiverde, Maria Peraza, refuerzo para la nueva campaña de la Liga MX Femenil, atendió a inicios del presente mes, el llamado de la Selección Nacional de Venezuela, participando en una concentración que incluyó dos partidos de preparación ante Colombia. “Cada día me voy adaptando mejor al equipo y conociendo más a mis compañeras” dijo en cuanto a la adaptación al equipo verdiblanco, donde además agregó: “Particularmente me he acercado mucho a Yessenia (Novella), quien me ha ayudado a integrarme al grupo tanto dentro como fuera de la cancha”.

De los partidos de preparación, indicó que son de mucha ayuda para lograr un mejor entendimiento como equipo dentro de la cancha. Recordó que en el duelo ante las sinaloenses, se vieron cosas muy interesantes y positivas, mientras que en el partido interescuadras ante las juveniles de la Sub-19, muchos aspectos a destacar. “Han sido días muy duros de pretemporada” reconoció, pero luego dejó en claro la defensora vinotinta: “La preparación física ha sido muy exigente y siento que el grupo viene muy motivado, con muchas ganas de hacer las cosas bien”.

Indicó que toda la preparación que han tenido, tanto en el TSM como en la Perla del Pacífico, les ayuda a desempeñarse de la mejor forma, donde la profesora Karla Maya, les ha pedido mucha intensidad y fortaleza mental, que sumándole a su convicción, les dará buenos frutos.