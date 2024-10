Guerra en Oriente Medio entró en espiral peligrosa

A un año del estallido de la guerra entre Israel y Hamás que tuvo su origen el pasado 7 de octubre cuando milicias palestinas irrumpieron en el sur del país, la tensión y los frentes abiertos se han extendido.

El gobierno de Tel Aviv mantiene enfrentamientos en el norte y sur de la Franja de Gaza, así como el sur de Líbano, enclave de la milicia y partido político chií Hezbollah y más recientemente contra Irán, la gran nación persa.

Actualmente el temor de una escalada bélica en la región de Oriente Medio se mantiene latente pese a los esfuerzos de diversos actores políticos, principalmente de Estados Unidos, Alemania, Rusia, China y Arabia Saudí.

De acuerdo con Jorge Álvarez Fuentes, embajador de México para las misiones diplomáticas de Egipto y Líbano, así como colaborador de esta casa editora, la actual situación se encuentra en una espiral peligrosa pese a los avances bélicos de Tel Aviv en la eliminación de objetivos clave tanto de Hamás como Hezbollah.

´¿Ya se cumplió un año del conflicto en Tierra Santa y las condiciones actualmente no parecen mejorar. ¿Cuáles son sus perspectivas?

Efectivamente ya es un conflicto en el conjunto de la región del Medio Oriente; empezó siendo una guerra en Gaza a raíz de los ataques del 7 de octubre del año pasado y comenzó después de una respuesta desproporcionada tanto aérea como terrestre en la Franja, ese territorio palestino ocupado de 365 kilómetros cuadrados.

En las últimas semanas lo que apreciamos es que el conflicto ha escalado y ha entrado en una espiral sumamente peligrosa pese a que efectivamente algunas de las cabezas de la organización palestina Hamás, como Yahya Sinwar y Hassan Nasrallah, por parte de la milicia y partido político de resistencia islámica libanés, Hezbollah, causaron una suerte de cataclismo de efecto telúrico en la región.

Hoy por hoy tenemos un conflicto en varios frentes y claro, el temor también de una posible confrontación entre Israel e Irán, ya vimos un preámbulo de eso en abril cuando hubo un intercambio de ataques con misiles y drones así como el bombardeo por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel este viernes contra objetivos militares de Teherán (capital de Irán) por lo que la perspectiva es sumamente peligrosa.

´ ¿Cree posible que la caída de los objetivos prioritarios de Israel y EUA facilite la liberación de los rehenes que aún permanecen cautivos en la Franja de Gaza?

Ha habido muchos comentarios en los medios occidentales y en los medios árabes sobre si podría la acción llevada a cabo por Israel generará condiciones favorables que pudieran propiciar, un digamos, curso de acción en donde hubiera la voluntad política en primer lugar con la liberación de los rehenes que aún permanecen en la Franja de Gaza.

Es una demanda que está en el centro en el corazón de la sociedad israelí, hay una enorme frustración, hay muchas presiones sobre el gobierno del primer ministro Netanyahu y hay que entender también que hay un contexto a nivel de la opinión pública mundial que favorece a la causa palestina.

Hay en muchísimos lugares del mundo un reclamo muy potente de que hay que terminar con las acciones desproporcionadas de Israel, que es un genocidio… sabemos que hay una demanda en la Corte Internacional de Justicia presentada por Sudáfrica y respaldada por varios países y también hemos visto cómo en nueve ocasiones, no se ha podido conseguir un cese al fuego en la en la instancia más importante que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque en la mayoría de las sesiones, Estados Unidos, el gran aliado de Israel a interpuesto su el derecho de veto.

Yo sí creo que hay en este momento una pequeña muy pequeña ventana.

Hay que poner las cosas en contexto, en estas últimas horas se ha reunido el llamado Grupo de los BRICS en Rusia y ahí acudieron los líderes de los países que lo forman y que se está ampliando y claro, eso permitió también una serie de intercambios y de reuniones importantes.Estuvo inclusive presente ahí para el presidente de la Autoridad Nacional Palestina que hay que decirlo ha sido más parte del problema que de la solución.

Al mismo tiempo vemos una actividad intensa muy febril, tanto diplomática como de negociación internacional a favor del Líbano que ha impulsado el presidente (de Francia, Emmanuel) Macron, de tratar de detener lo que parece ser una caída libre hacia el precipicio para ese país que tiene un Estado de Guerra activo y además alberga 10 mil cascos azules (misión de paz de Naciones Unidas).

Entonces ¿Dónde está la ventana? Por Israel hay apoyo bipartidista, tanto de Demócratas como Republicanos, pero estamos viendo que Estados Unidos está haciendo enormes esfuerzos para que no haya un estallido que conduzca a un conflicto internacional abierto a gran escala, que sería desastroso, claro, para las aspiraciones de los demócratas de la candidatura de Kamala Harris y que ciertamente el candidato republicano Donald Trump celebraría. Pero esas no son buenas noticias para el mundo.

Las monarquías del Golfo, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar también ejercen enormes presiones y están tratando de encontrar un punto que contenga, que sea un elemento disuasivo.

Es interesante ver también que en la parte israelí ha habido algunos señalamientos, sobre todo porque los objetivos de Israel en gran medida no se han cumplido, entonces hay una enorme presión también en el Gabinete de Guerra y por otro lado están los ministros que representan a los partidos e intereses de los colonos, de los ortodoxos y de extrema derecha, pero por el otro hay la clara comprensión de que ya las repercusiones e impactos de la guerra extendida en el Medio Oriente tiene consecuencias críticas y económicas muy severas.

´¿En el caso de los bombardeos contra Líbano por qué el Ejército no responde contra las acciones de Israel?

La situación en Líbano es sumamente complicada tiene ya casi cuatro años en donde no hay Presidente de la República, no han podido ponerse de acuerdo las fuerzas políticas, el Gobierno del Líbano es totalmente disfuncional, el Parlamento no ha podido conciliar sus profundas divisiones y Hezbollah es la fuerza política y militar más importante del país, tienen una capacidad probada en donde pueden y seguramente tienen capacidad para movilizar al menos a 30 mil efectivos, entonces el Gobierno es un rehén del conflicto.

El primer ministro interino provisional, Najib Mikati, está haciendo lo posible para contener este conflicto, además el Ejército libanés, con todas sus limitaciones, sabe que los objetivos de Israel no van contra ellos.

Los ataques han sido sobre el bastión de Hezbollah en Beirut pero ya ha habido algunos sobre áreas cristianas, entonces eso preocupa porque hay que recordar que en 2006 hubo una guerra que duró 33 días y que fue muy severa; echó 20 años atrás a Líbano.

Estados Unidos está presionando al máximo a Israel para que las acciones que ahorita está concentrando en el norte y en el sur de la Franja de Gaza permitan una salida humanitaria. Ya en Gaza hay hambruna, hay situaciones extremadamente graves, las Naciones Unidas no están en capacidad de introducir el número de camiones de ayuda, hay que pensar que los hospitales, prácticamente todos, han sido destruidos.

El derecho internacional humanitario ha sido violado, eso significa que han sido atacadas tanto escuelas como hospitales, así como sedes de algunos de los organismos de Naciones Unidas, el ejemplo más flagrante es que Israel ha declarado al Secretario General de las Naciones Unidas Antonio Guterres como persona ingrata. Eso es un despropósito, hay que recordar que la creación del Estado de Israel se debió a una resolución de las Naciones Unidas.

En todos los escenarios, en el inmediato, hay algunas milicias pro iraníes que respaldan la causa palestina y no necesariamente coinciden con los objetivos de Hamás, sobre todo en sus expresiones más extremas más terroristas, pero hay una enorme movilización en el mundo árabe respaldo a favor de los palestinos.

Gaza está reducida a escombros y hay que evitar a toda costa que Líbano se convierta en una segunda Gaza.

´¿Qué tanta posibilidad ve de que haya un conflicto abierto entre Irán e Israel? ¿Qué se vuelva una guerra total con muy posibles consecuencias internacionales?

Irán es un protagonista, hay que recordar que la gran nación persa ha respaldado históricamente la creación de un Estado de Palestina, a la población palestina; siempre han tenido una posición contraria la ocupación israelí, pero hay que subrayar que entre Irán e Israel hay un conflicto en donde cada una de las partes habla de la eliminación, de la desaparición del otro.

Creo que en este contexto tan complicado, tan complejo, que Irán está haciendo todo lo posible para no verse arrastrado a una guerra que serviría más a los intereses de Israel.

El canciller de Irán hizo recientemente una gira internacional por las principales naciones árabes para tratar de contener la escalada. Irán es el menos interesado en que este conflicto lo lleve efectivamente a un punto catastrófico a nivel global, lo que podría quizás conducir a una medida de disuasión, de una posible represalia o respuesta en venganza.

´ ¿La conformación de Dos Estados es viable?

Yo creo que sí es viable y al final de cuentas es una solución que se ha puesto sobre la mesa hace mucho tiempo y que hoy parece más lejana que nunca porque la ocupación israelí, pero al mismo tiempo hay también algunas acciones que contribuyen a frenar eso en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Es fundamental tratar de encontrar la manera en que Israel y Palestina puedan ser dos estados que convivan con fronteras internacionales reconocidas, eso significa que tendría que haber un cambio en el gobierno de Israel.El primer ministro Benjamín Netanyahu y su gabinete, quienes lo apoyan no están para nada en la lógica de los dos estados, pero hay en la comunidad internacional, en sectores judíos alrededor del mundo que saben que esta es una locura, que tiene que haber algún avance.Israel tendrá siempre el apoyo de Estados Unidos, pero del otro lado está Rusia y China, países que no podemos ignorar y que tienen intereses en que el conflicto no escale.