Grupo Parlamentario de Morena exige resultados tras segundo Informe del Gobernador de Durango

“El pueblo de Durango merece mucho más que palabras y promesas vacías; merece resultados concretos y acciones decididas que reflejen un verdadero compromiso con sus necesidades y aspiraciones”, consideró a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada Flora Isela Leal Méndez.

En referencia al segundo informe de gobierno que presentó el secretario general del gobierno, Héctor Vela Valenzuela ante el Congreso del Estado, la diputada enfatizó que este debe ser más que un acto protocolario; debe representar una auténtica rendición de cuentas, transparente y veraz, sobre el estado real de la entidad.

De esta manera, Leal Méndez aseguró que Morena seguirá luchando por un gobierno que sea verdaderamente del pueblo, para el pueblo y con el pueblo.

“Junto a nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, vamos a luchar por un Durango más justo, más equitativo, y verdaderamente comprometido con el bienestar de todos sus ciudadanos”, aseguró.

A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, pidió que el gobierno del estado considere la integración de Durango al programa IMSS-Bienestar.

Durante su intervención, la representante popular destacó la importancia de no caer en la complacencia ni en la aceptación pasiva de discursos que, a menudo, parecen alejados de la realidad que viven los ciudadanos de Durango.

“Nuestra responsabilidad no es solo cuestionar y exigir transparencia, sino también construir un futuro más justo, más equitativo, y más próspero para todos los duranguenses”, afirmó al reafirmó el compromiso del partido de mantenerse firmes del lado del pueblo, especialmente de aquellos que han sido ignorados o relegados a un segundo plano.

Además, hizo un llamado al gobierno estatal para que entienda que la ciudadanía no será cómplice de promesas vacías. “Morena tiene una visión clara para Durango; un estado en el que las decisiones se tomen con justicia, transparencia y en beneficio de la mayoría. Nuestra postura es firme: no corrupción, no negligencia, y no decisiones que favorezcan a unos cuantos”.