Grupo Al-Anon invita a su junta informativa este sábado 19 de octubre

Para celebrar sus 44 años de servicio, el grupo Al-Anon Independencia Matriz, invita a su junta pública de información sin costo.

La cita será este sábado 19 de octubre en las instalaciones del casino Leonístico a partir de las 19:00 horas.

La pregunta que lanzan los organizadores es “el convivir con una persona que bebe ¿le crea problema?, ¿quieres dejar de sufrir?", y es justo quienes respondieron de forma afirmativa, a quienes está dirigido especialmente este encuentro.

Los Grupos Al-Anon, son una agrupación de parientes y amigos de alcohólicos que comparten sus experiencias, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a su problema común.

“Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a la recuperación”.

Se aclara que los grupos Al-Anon no están aliados con ninguna secta ni religión, entidad política, organización ni institución; no toma parte en controversias; no apoya ni combate ninguna causa. No existe cuota alguna para hacerse miembro.