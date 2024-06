Grettell Valdez: ¿cuál es el estado actual de salud de la actriz?

En 2017, Grettel Valdez, la reconocida actriz, recibió el diagnóstico de cáncer en su dedo pulgar izquierdo, el cual pudo superar gracias a una intervención quirúrgica. Sin embargo, tras cinco años de aparente recuperación, la enfermedad amenazó con reaparecer cuando en la misma área se detectó la presencia de un virus que podía transmutar.

Durante su segunda operación, se le realizó la extracción de parte de su huella dactilar y una porción de uña con el fin de contener la propagación del padecimiento. Desde entonces, la protagonista de Lo que la vida me robó ha mantenido una estricta vigilancia médica, sometiéndose a revisiones semestrales para asegurar la estabilidad de su salud.

Afortunadamente, hace dos días, Valdez constató que su organismo continúa libre de cáncer. En sus palabras: "(Estoy) muy bien. De hecho, ayer fui con mi doctora a que me revisara. Cada seis meses tengo que revisarme mi dedito, y todo va perfecto", declaró a la prensa en un video retomado por "De primera mano", asegurando que sigue al pie de la letra las indicaciones de los médicos.

En abril pasado, la actriz sorprendió a sus seguidores en redes sociales al aparecer con un suero intravenoso y un aspecto enfermo. Ante esto, Grettel explicó que contrajo salmonella, hecho que nada tenía que ver con el cáncer. "Me dio un virus, ya sabes que hay por todos lados y también creo que, de repente, cuando estás tanto tiempo trabajando 6 meses, se afloja el cuerpo y sale todo", añadió en la entrevista. Asimismo, explicó que se asustó porque tuvo que detener las grabaciones de su nuevo proyecto, y la producción no podía esperar tanto, pero afortunadamente se enfermó durante un fin de semana. "O sea, me pararon a los dos días con tanto medicamento, yo llegué (a trabajar) así como de 'okey'", recordó.

En cuanto a la causa del cáncer de Grettel Valdez, en 2022, después de la segunda cirugía debido al cáncer, Grettel reveló que el padecimiento en el dedo se desarrolló a partir de un virus. "Llegamos a la conclusión de que lo que tengo es un virus que transmuta en cáncer. Resulta que es un virus que causa verrugas y esas verrugas mutan a cáncer", explicó a sus seguidores. Todo comenzó, según su relato, debido a una manicure con instrumentos no limpios. "Yo les quiero sugerir que cada vez que vayan a un lugar a hacerse algo, lleven sus cosas, chequen que estén esterilizados, no se arriesguen, por favor, una tontería terminó en todo esto, imagínense", recomendó.