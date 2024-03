Greta Gerwig regresa como actriz en la película de su esposo, el director Noah Baumbach

La directora estadounidense Greta Gerwig, responsable del éxito de taquilla internacional 'Barbie', se sumó al elenco del próximo filme de su esposo, el también cineasta Noah Baumbach, anunció este jueves el medio especializado Deadline.

Isla Fisher, Josh Hamilton, Emily Mortimer y Patric Wilson son los otros actores y actrices que complementan un reparto en el que ya se había anunciado estaría George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup y Riley Keough.

El filme, desarrollado para Netflix, todavía no tiene título conocido, pero se sabe que su guion ha sido escrito por Baumbach y Mortimer.

Baumbach y Gerwig se casaron en 2023 y son padres de dos hijos. Firmaron juntos el guion de 'Barbie', que en la pasada edición de los Óscar, celebrada este domingo, logró ocho nominaciones y se llevó una estatuilla a la mejor canción original por 'What was I made for?', de Billie Eilish y Finneas O'Connell.

Gerwig y Baumbach se conocieron en 2010 en el rodaje de 'Greenberg', filme dirigido por el cineasta. Desde entonces han colaborado en otras películas como 'Frances Ha' (2012), coescrita por ambos, dirigida por Baumbach y protagonizada por Gerwig, o en 'Mistress America' (2015), en la que repitieron ese mismo esquema.