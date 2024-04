Grandes y chicos, cautivos con Bluey

Lanzada en el año 2018, Bluey se ha convertido en una de las series más exitosas de los últimos años.

Alejada por completo de los arquetipos de las producciones que nos han mostrado; de la “familia perfecta” y “con protagonistas excepcionales”, esta caricatura australiana, se ha vuelto también en un ‘respiro’ para los padres.

Esta producción nos cuenta la vida de Bluey Heeler, una cachorra pastora ganadera de seis años que vive increíbles aventuras junto a su familia y amigos, las cuales están llenas de imaginación y curiosidad, típicas de un niño de esa edad.

Sin embargo, más allá de aparentar ser una producción dirigida exclusivamente a los más pequeños del hogar, Bluey también aborda momentos donde los padres de la perrita; Bandit y Chilli, se vuelven protagonistas, por lo que, padres que ven esta caricatura con sus hijos, se pueden sentir muchas veces identificados.

Bluey, además de fomentar la imaginación en los pequeños y buena comunicación entre cada uno de los integrantes de la familia, nos demuestra que los padres son humanos también; que se pueden cansar, equivocar y enojar.

En diversas ocasiones, Bandit y Chilli se muestran agotados, pues el cuidado de dos pequeñas, Bluey y Bingo, es complicado, por lo que, en muchas ocasiones, necesitan un respiro para continuar con la vida. He ahí la clave que hace a Bluey una de las series más gustadas por el público.

Además, también abordan la crianza responsable, donde tanto Bandit y Chilli se involucran en el cuidado y educación de las pequeñas, haciendo equipo para la toma de decisiones y un increíble trabajo en equipo, que, cuando mamá o papá está agotado por cuidar a las pequeñas, está el otro para apoyarse mutuamente.

Y más que nada, en un recordatorio a todos los padres que lo están haciendo bien y con las herramientas que se tienen a la mano, por lo que, además de crear una conexión entre el pequeño y Bluey, los padres también se verán identificados.

¿CÓMO FUE LA CREACIÓN DE BLUEY?

Joe Brumm, creador de esta serie, tomo de inspiración su experiencia al criar a dos hijas, por lo que la serie puede ser más humana a diferencia de otras producciones infantiles. “La televisión infantil me vuelve loco. Mucha gente no la trata como un medio legítimo en el que puedes divertirte un poco”, explicó Brumm a The Vulture.

“Notaba que siempre era la misma historia una y otra vez. Alguien rompe la cosa favorita de papá. Todos dicen: ‘¡Oh, Dios mío, qué vamos a hacer!’ Y pasan toda la tarde haciendo una versión tonta de eso. Y acaba con un ‘todo lo que necesitaba al final era que pidieras perdón’’. Pero mis hijos rompen mis cosas todo el tiempo y no intentan hacer una nueva versión de ellas. ¡No les importa una mierda!”, dijo.

Por lo que, él decidió crear una serie donde se retrata las vivencias de una familia real y sin prejuicios y etiquetas, donde los niños son niños y los padres también son humanos.

TENDENCIA

El domingo 14 de abril Bluey se convirtió en tendencia en X (antes Twitter) al parecer por el estreno de un capítulo de mayor duración a la habitual. ‘El cartel’, el último episodio emitido, dura 28 minutos, mientras que los otros que no exceden los diez minutos.

Las tres temporadas de Bluey están disponibles en Disney+. Son un total de 151 episodios: 52 de la primera temporada, 51 de la segunda y 48 de la tercera.