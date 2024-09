Gran futuro tiene por delante la arquera Ángela Ruiz

Con apenas 18 años, menos de dos de ellos como seleccionada nacional mayor, la arquera Ángela Ruiz Rosales ya puede jactarse de ostentar un envidiable palmarés al ser medallista olímpica y mundial, lo cual la ha consolidado como el presente y futuro de su disciplina, una en la que México es considerado potencia mundial desde hace más de una década. Durante la semana en la capital del país, fue objeto junto a otros deportistas, de la entrega estímulos a delegaciones participantes en París 2024, por parte del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La coahuilense escribió su nombre en las páginas doradas del deporte azteca justo cuando cumplió la mayoría de edad, día en el que ganó la medalla de bronce en París 2024 con Alejandra Valencia y la también oriunda de Coahuila, Ana Paula Vázquez, lo que representó la primera presea para el país en la prueba por equipos dentro de su historia en la justa veraniega. “He aprendido muchísimo y ahora ya sé qué tengo que hacer y no hacer para el siguiente ciclo, dónde me tengo que poner un poco más firme con mis convicciones, decisiones y pensamientos.

Estos dos años han sido increíbles y no los cambiaría por nada. Ahorita quiero enfocarme en seguir construyendo hacia adelante para siguientes Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, Mundiales y Panamericanos” confesó. Pero también tuvo palabras de agradecimiento: “A todas esas personas que estuvieron en París, qué confianza nos tuvieron al comprar los boletos hasta la final sin saber si íbamos a pasar o no, muchísimas gracias por el apoyo, nos hicieron sentir como en casa. A los que estuvieron en México, se agradece que se hayan levantado temprano y llorado con nosotros, porque es transmitirles lo que sentimos dentro de la línea en las competencias”.

UNA LÍNEA MUY DELGADA

Luego de haber tocado el cielo en territorio parisino, la también medallista de bronce en el Campeonato Mundial Berlín 2023 reconoció un cambio radical en su vida al transformarse en una figura mediática, lo cual ha tratado de afrontar con mesura y responsabilidad, incluso posponiendo un anhelado reencuentro con su familia.

“La vida nueva que tengo es emocionante, pero también cansada. Tenemos una agenda de aquí a octubre, ya para noviembre descansar con mi familia, a la que no he podido ver porque quiero se baje todavía un poquito esto y me vean también como persona, no solo como atleta.

Es una línea muy delgada que a veces se puede perder porque todo lo pones para el deporte, ¿y dónde queda la persona?” se preguntó ella misma. Con los pies en la tierra advirtió:

“Es algo que quiero cuidar mucho porque sé que me puedo dejar llevar muy fácil con todos los medios, y que me digan que voy a ser la mejor del mundo y México, pero no quiero que se pierda por qué estoy haciendo esto y a dónde quiero llegar”.

Consciente de que pese a su corta edad ya es un modelo a seguir para las nuevas generaciones nacionales, la subcampeona de la Copa del Mundo Medellín 2023 consideró que los que vienen detrás de ella deben superar a los deportistas de la actualidad y no perderse en tratar de ser igual a un ídolo.

“Ojalá las nuevas generaciones sean mejores que yo, eso es lo que se busca. El idolatrar a una persona te pierde también a ti con lo que quieres porque buscas lograr lo de la otra persona en vez de hacer tu camino; es la convicción con la que veo yo en ir por mi camino, porque sí se ha logrado mucho, pero quiero hacer y escribir mi propia historia".

Y quiere seguir escribiendo su propia historia:

“No soy la siguiente Alejandra Valencia, soy Ángela Ruiz y la persona que venga atrás también que le ponga su nombre y se adueñe de su historia porque en este deporte no podemos comparar, las generaciones van cambiando al igual que los procesos”.

SIGUIENTES RETOS

La monarca por equipos en los Juegos Centroamericanos San Salvador 2023 disputará la Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco en Tlaxcala (19 y 20 de octubre), y después dará el cerrojazo al año con un torneo nacional en el que buscará divertirse y convivir con amigos de otros estados que hace tiempo no frecuenta. “Para el 2025 me quiero enfocar en seguir mejorando técnicamente y aplicar lo aprendido este año.

Quiero terminar bien mis años como juvenil (en el Mundial de dicha categoría y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025) porque es algo que no va a regresar y pocas personas pueden decir que estuvieron”, adelantó.

La también ganadora de la medalla de Plata en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, concluyó con un profundo agradecimiento para sus seres queridos, y también para ella misma. Además, aprovechó para enviar un mensaje a la mujer mexicana que batalla día a día en los diversos aspectos de la vida.

“A todas mis personas les diría que muchas gracias por aguantar todo, porque no es fácil la vida como deportista y como la familia que apoya. Tenemos que aprender todo el camino que viene porque es nuevo para mi familia, mis entrenadores y para mí.

Nuestra vida ha cambiado completamente, no pensamos que se fuera a dar de esta manera, y hay que aprender.

Se los agradezco y espero sigan conmigo”, finalizó.