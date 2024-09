Gomita visita el programa Hoy y admite que no es licenciada en comunicación

Tras un par de días de haber sido eliminada de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Gomita estuvo de invitada en el programa Hoy para hablar de su participación en el reality, y admitió que no es licenciada en ciencias de la comunicación como lo había dicho.

La comediante mexicana, inició su presentación en Hoy revelando que sabe de los memes que el público viralizó sobre ella durante su estancia en La Casa, pues ella misma se dijo “Maui”, el personaje de una cinta de Disney con la que fue comparada.

Aracely Ordaz, nombre real de Gomita, pudo ver algunos videos que le preparó la producción del programa Hoy, como el momento en el que se posicionó detrás de Gala y se enfrentaron por el triángulo amoroso con Agustín Fernández, así como reclamarle por las expresiones que Montes hacía sobre ella al llamarla “perra”, asegurando que ella nunca lo haría, pero la evidencia mostró que sí.

El conductor Nicola Porcella, aprovechó también para hablar de su romance con Agustín, pese a los malos comentarios que él hacía sobre las mujeres.

“No me enamoré, sientes algo ahí (en La Casa). Me gustaba, me gustaba él”. dijo Gomita.

Al finalizar su entrevista, la sexta eliminada de La Casa de los Famosos, recibió a su mamá en el foro, a quién abrazó y reconoció el apoyo que le dio mientras ella estaba encerrada en el reality.

“Gracias por permitirme este abrazo con mi mamá”, mientras su madre insistió que su hija fue la única que abrazó a Mayito, así como también compartió lo ansiosa que estaba por verla y recibirla en casa.

“La vi tranquila porque ella sabe jugar, es muy inteligente, la vi muy fuerte y eso me fortaleció a mi también”, dijo la mamá de Gomita.