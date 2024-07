Gomita revela que busca novio que gane medio millón de pesos al mes

En una conversación con Adrián Marcelo y Agustín Fernández, Aracely Ordaz, conocida como ‘Gomita’, expresó su interés en encontrar a un hombre que gane más de 500 mil pesos al mes, ya que ella misma tiene una buena situación económica.

La controversia sigue siendo el tema central entre los participantes de La Casa de los Famosos, y en esta ocasión, Aracely Ordaz, conocida popularmente como ‘Gomita’, ha captado la atención con su declaración sobre los requisitos económicos de su pareja ideal. Durante una reciente conversación, Gomita reveló que está en busca de un hombre que gane más de 500 mil pesos al mes para considerar una relación con él, subrayando que ella misma disfruta de una situación financiera cómoda.

Adrián Marcelo, por su parte, comentó que la realidad económica de muchos mexicanos no se ajusta a esos parámetros elevados. En respuesta, Marcelo aclaró que no está buscando una pareja mexicana, sino que prefiere a alguien de origen extranjero, una decisión que ya ha tomado de manera definitiva. Esta dinámica ha añadido una nueva capa de discusión y especulación entre los seguidores del reality show.

Me ha tocado un wey que producía aguacates, otro, maíz, ah por cierto ese me habló antes que me encerraran, besos precioso. Pero, no concretamos porque llegan a tener red flags y no me gustan y bye”, sostuvo.