Gomita revela la realidad de su paso por Sabadazo: 'pagué para estar en Televisa'

Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, recientemente reveló detalles sobre su participación en el programa Sabadazo, durante una entrevista en el programa de Franco Escamilla. La conductora compartió una perspectiva impactante sobre su experiencia en Televisa, explicando que, contrario a lo que se podría pensar, tuvo que pagar a la televisora para mantener su lugar en el programa.

“Mucho tiempo pagué dinero a Televisa para estar en el programa. No me gustó esa situación. Creo que todos pensarían que nos pagan bien, pero la verdad era diferente”, comentó Gomita, señalando que gran parte de sus ingresos se destinaban a cubrir ese pago. Según la influencer, el acuerdo consistía en entregar un 30% de sus ganancias a la televisora, lo cual resultaba ser una carga económica significativa. Además, confesó que el monto que recibía no siempre era suficiente para compensar sus gastos, y expresó frustración al recordar que mientras otros recibían sueldos estables, ella pagaba para seguir en pantalla.

Gomita también reflexionó sobre cómo la falta de apoyo y recursos influyó en las decisiones que tomó al inicio de su carrera. “Empecé desde muy joven, sin tener una guía o respaldo en el medio. No tenía a alguien que me asesorara, y eso me hizo vulnerable a situaciones injustas”, compartió. Reconoció que, al igual que muchos otros, era “ignorante” en ese momento, y no contaba con las herramientas para protegerse de estos acuerdos desventajosos.

Con estas declaraciones, Gomita busca dar voz a una situación que puede ser más común de lo que se piensa en el medio artístico.