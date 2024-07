Gomita pierde un 'diente' en La Casa de los Famosos

Después de ser acusada de hacer trampa en la prueba del líder en ‘La Casa de los Famosos México’, Gomita sufrió un percance lamentable: perdió una carilla dental.

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, se convirtió en la última integrante en ser confirmada en La Casa de los Famosos México junto con Adrián Marcelo, desde su llegada a la casa se convirtió en tendencia ya que tuvo que realizar un en vivo para ganar una prueba que le había sido asignada.

Sin embargo, la influencer volvió a ser tendencia pero ahora por un incidente que tuvo dentro del reality y rápidamente se viralizó en redes sociales como TikTok. El incidente tuvo lugar frente a las cámaras del reality show, donde Gomita exhibió su dentadura sin reservas después de perder la carilla, evocando el episodio similar que Wendy Guevara experimentó el año pasado.

Al no contar con los materiales adecuados para volver a pegar la carilla, Gomita ideó una estrategia para evitar que sus compañeros lo notaran: reducirá la frecuencia con la que sonríe.

Después de comprometerse con Shanik a peinarla y de hacer una breve parada en el comedor, Gomita expresó su deseo de evitar sonreírle a sus compañeros, enfatizando esta solicitud directamente con La Jefa debido a la incomodidad que experimenta en esa situación.

“Que no me vean, que no me vayan a ver, donde me vean el diente, qué ridícula. No se nota si le hago así (sonríe en el espejo), bueno tú disimula, aquí no pasó nada".