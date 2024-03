Gómez y Lerdo cuentan con más semáforos

Existen actualmente 118 cruceros semaforizados en Gómez Palacio, de los cuales se cuenta con algún sistema en serie.

En Gómez Palacio, en lo que va de la Administración Municipal, se han instalado al menos 6 semáforos nuevos. Existen actualmente 118 cruceros semaforizados en la ciudad, de los cuales se cuenta con algún sistema en serie, principalmente en el bulevar Miguel Alemán, Santiago Lavín, Independencia, Escobedo y Ocampo, porque son vialidades que atraviesan perpendicular y transversalmente la ciudad.

En la pasada administración municipal había fallas constantes en los semáforos, según un diagnóstico de la dirección de Obras Públicas del Municipio, lo anterior era consecuencia de una falta de mantenimiento, mismo que no se otorgaba porque no se autorizaban en tiempo y forma los presupuestos para la adquisición de piezas, un problema que actualmente no se tiene.

Los nuevos semáforos se ubican en el cruce de la avenida Ingenieros con la calle Filadelfia. En la carretera al bulevar Jabonoso en su cruce con la calle del Castillo, donde constantemente se suscitaban accidentes por parte de las conductores que salen de la zona de Miravalle y Hamburgo. Otro más en el bulevar Carlos Herrera, en su intersección con una un bulevar secundario llamado "Durango", siendo una zona muy habitada toda el área que colinda con Santa Teresa. Otro semáforo se instaló en el acceso principal al fraccionamiento Los Cedros. También otro ubicado al norte de la ciudad en la salida a la carretera a Juárez, Chihuahua, para dar fluidez a los vehículos de carga pesada que salen del parque industrial que se está desarrollando en esa zona, llamada de conectividad. Otro en la nueva zona industrial.

En la zona industrial además se rehabilitaron varios semáforos en diferentes cruces, uno de los mas necesarios es el de Valle de Guadiana en su cruce con la calzada Carlos Herrera.

EN LERDO

En el municipio de Lerdo se cuenta con 149 semáforos en la ciudad. En lo que va de la actual administración municipal se han colocado 10 semáforos nuevos de los cuales 9 fueron puestos en prolongación Allende y calle Javier Mina, de la colonia Independencia. Otro semáforo mas preventivo fue colocado en prolongación Allende y calle 16 de Septiembre de la misma colonia.

La Dirección de Obras Públicas proyectó para este año, en base a las necesidades de la ciudad, la colocación de otros semáforos ubicados en la calzada Guadalupe Victoria y avenida Del Canal de la colonia 20 de Noviembre. Otro en la misma calzada Guadalupe Victoria y calle Hidalgo.

Ubicación

Algunos laguneros consideran que Lerdo cuenta con pocos semáforos, no obstante no es así, pues de acuerdo con Obras Públicas son 149 y aquí sus ubicaciones:

* 6 semáforos en bulevar José Rosas Aispuro y calz. Castilagua, en fraccionamiento Ampliación Las Huertas.

* 6 semáforos en bulevar José Rosas Aispuro y calle Viñedos, fraccionamiento Rincón Las Huertas.

* 8 semáforos en bulevar Tecnológico y Castilagua, colonia Ex Ejido Lerdo.

* 4 semáforos en bulevar San Juan Pablo II y Castilagua, en fraccionamiento San Ramón.

* 9 semáforos en prolongación Allende y calle Javier Mina, colonia Independencia.

* 1 semáforo preventivo en prol. Allende y calle 16 de Septiembre, colonia Independencia.

* 15 semáforos en prol. Allende y Periférico, colonia Independencia.

* 21 semáforos en calle Allende y Periférico, colonia Ernesto Zedillo.

* 9 semáforos en C. Allende y Av. Sinaloa, Col. Placido Domingo.

* 3 semáforos en bulevar Miguel Alemán y calle Chihuahua, colonia Centro.

* 2 semáforos en bulevar Miguel Alemán y calle Gómez Farías, colonia Centro.

* 11 semáforos en bulevar Miguel Alemán y avenida Coahuila, colonia Hijos de Ejidatarios.

* 8 semáforos en bulevar Alemán y bulevar José Santos Valdés, colonia Villa Jardín.

* 7 semáforos en bulevar Miguel Alemán y bulevar Agustín Castro, colonia Villa Jardín.

* 3 semáforos en bulevar Agustín Castro y avenida Crisantemos, colonia Villa Jardín.

* 7 semáforos en bulevar Villa de las Flores y Canal Sacramento, colonia Emiliano Zapata.

* 6 semáforos en Carretera Nazareno y Carretera a Villa Juárez, colonia El Huarache.

* 11 semáforos en calzada Las Cruces y Canal, fraccionamiento Jardines.

* 4 semáforos en calle Sinaloa y avenida Coronado, colonia Montebello.

* 3 semáforos en avenida Coronado y calle Chihuahua, colonia Montebello.

* 5 semáforos en carretera a Durango, Parque Raymundo.