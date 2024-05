Gómez Palacio sin medición de la calidad del aire por falta de equipo

Carlos Rosales Arcaute, director de Ecología de Gómez Palacio, confirmó que todavía hay fumarolas en el incendio de hace una semana en el relleno sanitario de Gómez Palacio y que actualmente todavía no le han entregado estudios de la calidad del aire tras el suceso. No obstante, pidió a los habitantes de la zona aledaña a San Ignacio que sigan usando cubrebocas.

“Yo me comuniqué ya con la gente encargada del relleno sanitario y debe de estar sofocado entre hoy y mañana”, aseguró el funcionario quien comentó que la empresa a cargo del relleno sanitario requirió de pipas adicionales de agua además de todo el apoyo que se brindó y que al día de hoy aún hay fumarolas.

“Se trata de fumarolas, el incendio fue controlado y éstas que hay son por los residuos”, explicó el funcionario, quien comentó que todavía no llegan a realizar análisis respecto a la calidad del aire porque actualmente la prioridad es que las fumarolas sean sofocadas.

“La verdad que todavía no hemos hecho un estudio, propiamente, no contamos con los equipos necesarios para medir la calidad del aire”, admitió el funcionario, quien explicó que los equipos con los que se cuentan en Gómez Palacio son fijos y se ubican en el parque La Esperanza pero no están a cargo del Municipio sino de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado y que es este orden de gobierno el que deberá hacer los monitoreos pero del aire que llega hasta esta zona de la ciudad.

Cabe destacar que el incendio ocurrió en una zona de Gómez Palacio que se ubica a 15 kilómetros de distancia del Parque La Esperanza.

Rosales comentó que todavía no se tienen los resultados de los estudios de la calidad del aire pero que en esta semana se espera contar con los que provienen de esas unidades fijas ubicadas a mas de 20 minutos de distancia en vehículo de la zona donde se originó el incendio que colinda con sectores como San Ignacio, San Gerardo, Las Palmas, Dolores, San Ramón y Chapala, entre otras.

“Se hizo la recomendación de seguir usando cubrebocas a las colonias aledañas al sector de San Ignacio por la cercanía y los vientos que corren”, expuso el funcionario.

Antecedente

El pasado 7 de mayo El Siglo de Torreón informó que un fuerte incendio en el relleno sanitario de Gómez Palacio generó una gran columna de humo que se pudo observar desde varios puntos de la ciudad. Fueron los vecinos cercanos a la zona, que tras ver la enorme columna de humo, se comunicaron al sistema estatal de emergencias, provocando la movilización de los cuerpos de rescate tanto de Gómez Palacio como de Ciudad Lerdo.