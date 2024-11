Golpe de autoridad por parte del bicampeón

l uruguayo Rodrigo Aguirre convirtió un par de goles para convertirse anoche en el héroe del campeón América en su triunfo por 2-0 sobre Toluca en los cuartos de final del torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

Fue un partido que se fue de un solo lado, el de América que pronto creó peligro en el área rival, aunque careció de puntería en los primeros 45 minutos.

América, dirigido por el entrenador André Jardine tuvo la posesión de la pelota y pisó el área de manera reiterada, a veces al sacar provecho de los errores de Toluca en la salida.

Fue en el minuto 67 cuando Aguirre puso delante a los azulcremas; recibió un servicio de su compatriota Brian Rodríguez y de cabeza puso el 1-0.

El cuadro de casa siguió adelante ante un Toluca desconcertado, lejos de su rendimiento en la fase regular en la que concluyó en el segundo lugar.

En el 78', el guardameta del Toluca, el brasileño Thiago Volpi, salvó a los 'Diablos', al quedarse con un remate de Brian Rodríguez, después del cual Aguirre estrelló la pelota en el palo.

Aguirre en el 82', volvió a llegar al área y de zurda hizo el 2-0, que pone al América en una situación ventajosa para ganar la serie.

Toluca buscó la portería contraria, pero le faltó buen tino y ahora está obligado a ganar por dos goles de ventaja el sábado en el partido de vuelta en su estadio, a 2.600 metros sobre el nivel del mar.

LA CLAVE

El brasileño André Jardine, entrenador del América, afirmó que la paciencia fue determinante para que su equipo se impusiera al Toluca.

"Fue un partido en el que jugamos con gran inteligencia, porque entendimos las fortalezas que tiene el Toluca, gracias a mucha paciencia logramos neutralizarlos y luego generamos las mejores opciones de gol", dijo el técnico al final del duelo.

Las Águilas dominaron en los primeros 45 minutos del partido, pero sus artilleros no tuvieron puntería para abrir el marcador. En el segundo tiempo anotaron con doblete del uruguayo Rodrigo Aguirre.

Jardine destacó la labor de sus jugadores para quitarle la posesión del balón al rival.

"Me quedo con la aplicación de mis jugadores porque Toluca tiene muy buena posesión de medio campo y el mérito fue anular esa situación", señaló.

El estratega aseguró que a pesar de la ventaja de dos goles no habrá ningún exceso de confianza de sus dirigidos.

"Esto no está definido y tenemos aún mucha tarea por hacer para el juego de vuelta. No estamos confiados. El grupo lo sabe. Faltan 90 minutos ante un rival que se hace muy fuerte en su cancha", subrayó.

Sobre la manera en que las Águilas deben pararse en el juego de vuelta en el que el próximo sábado visitarán al Toluca, Jardine puntualizó la importancia de la concentración.

"Debemos tener calma y no perder un centímetro de concentración y voluntad. La fuerza ofensiva del Toluca es grande, por eso debemos estar tranquilos y hacer un gran trabajo defensivo.

Las Águilas lograron los títulos del Apertura 2023 y Clausura 2024 bajo la dirección de André Jardine. En este certamen buscan convertirse en el primer equipo en la historia de los torneos cortos, que datan de 1996, en ganar tres ligas de manera consecutiva.

INGENUOS

El portugués Renato Paiva, entrenador del Toluca mexicano dijo que su equipo pecó de ingenuidad y no supo descifrar el sistema que planteó el América.

"Nosotros con ingenuidad caímos en la trampa del América. No supimos jugar este partido y lo pagamos caro. Me sorprendió el planteamiento táctico del América, ellos esperaban nuestro error y cuando tuvimos un par de opciones no fuimos contundentes", señaló el técnico.

En el primer tiempo del partido el local dominó, aunque Toluca tuvo un par de opciones claras que atajó el guardameta Ángel Malagón. En la segunda mitad las Águilas se llevaron la victoria con doblete del uruguayo Rodrigo Aguirre.

Paiva dijo que advirtió a sus jugadores para la segunda mitad que el rival esperaba el error, a pesar de lo cual se fueron abajo en el marcador y no supieron reaccionar.

"Hablé con los jugadores, les dije que América jugaba a encontrar nuestro error. Ellos nos dejaron tiempo para tener el balón, pero a partir de su gol el juego se rompió, fuimos por el empate, y en un balón largo nos pillaron la espalda y nos hicieron el 2-0, y nosotros simplemente fallamos", explicó.