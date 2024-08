Gobierno estatal y municipal mantienen una buena relación: Manolo Jiménez

Se tiene una buena relación y no existen diferencias políticas entre el Gobierno estatal con el municipal, aseguró el gobernador, Manolo Jiménez Salinas sobre lo que en días pasados manifestó el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, en el sentido de que había sesgo político en las revisiones de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

“La Auditoría hace su trabajo, en muchos gobiernos de todos los niveles a veces existen ciertas situaciones, que la Auditoría pide que sean aclaradas”, indicó el mandatario estatal, al destacar que a veces se trata de simples aclaraciones sin que esto implique que exista un problema con el manejo de los recursos públicos.

Aseguró que se tiene una buena relación con el alcalde de Torreón y que hay respeto a las instituciones; señaló también que la ASE actúa con imparcialidad y sin sesgos de ningún tipo.

En días pasados, el alcalde Román Alberto Cepeda consideró que había sesgo político de la ASE por las revisiones que lleva a cabo a su administración municipal, y refirió atípicas desde el primer año de su gobierno, en función del número de personas, actividades y la intensidad con que realizan dichas auditorías.

“Se han presentado situaciones raras, extrañas o tendenciosas, pero no me quiero adelantar, ojalá me esté equivocando. El PRI de Coahuila es otra cosa”.

Sobre la reelección de Alejandro Moreno, que a su vez dio lugar a la expulsión de Manlio Fabio Beltrones de la bancada priista del Senado, el gobernador de Coahuila consideró que estos pleitos y pugnas en el interior del PRI no son positivos ni fortalecen.

“Pienso que el PRI está para sumar”, destacó, tras señalar que los conflictos internos resultan negativos en el ámbito nacional.

“Dentro de todo esto, el PRI de Coahuila es otra cosa, hay otra dinámica, actores, circunstancias, y los gobiernos emanados de este partido han mantenido a Torreón, Saltillo, a Coahuila como uno de los mejores lugares para vivir en México”, sostuvo.