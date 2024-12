Gobernador de Durango se reunirá con Omar García Harfuch

En el marco de la entrega de vehículos a las corporaciones de seguridad pública y la puesta en marcha de “Navidad Segura 2024", el gobernador del Estado, Esteban Villegas Villarreal, informó que se reunirá este martes con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Destacó avances para Durango en índices nacionales en materia de seguridad.

Lo anterior en el evento donde el discurso de agradecimiento de esta entrega estuvo a cargo de Sonia Yadira de la Garza Fragoso, fiscal general del estado de Durango y donde de forma simbólica se realizó la entrega a presidentes municipales y diferentes corporaciones. También se entregaron uniformes a policías municipales. En ese evento, en representación de la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, estuvo presente el secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes.

"Somos el segundo lugar, 'topeteándonos' con Yucatán en el tema de Seguridad y eso no es sencillo, no es un tema fácil el mantener la seguridad en un estado, no es algo por decreto, se requiere de muchas cosas y ustedes lo saben mejor que yo, de estar pendientes de estar trabajando 24/7, de coordinarnos entre todas las fuerzas de la Federación, del Estado, de los municipios y estar todos en el mismo canal y cuidarnos entre nosotros", dijo el gobernador, quien habló de la necesidad de otorgar los instrumentos necesarios para que las corporaciones puedan hacer bien su trabajo.

El mandatario informó que se reunirá este martes con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

"Lo voy a ver el día de mañana en una reunión que tendremos en Acapulco (Guerrero), de Seguridad y espero que pronto pueda venir a Durango porque aparte traemos varios temas que tenemos que ver con él y yo le quiero mandar un saludo y agradecerle a nombre del pueblo de Durango, a Omar, todo su apoyo, su respaldo, su esfuerzo a Durango, porque en los momentos complejos le hemos pedido que nos ayude y nos ha ayudado sin dudarlo en ningún momento", dijo el mandatario.

Mencionó que García Harfuch está haciendo, por órdenes de la presidenta, junto con el Ejército y la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales, un buen trabajo y señaló que está convencido de que la estrategia de seguridad que están empezando a hacer en el país va a funcionar.

Villegas Villarreal informó en la capital del Estado que son alrededor de 86 vehículos los que hoy lunes fueron entregados.

"Son alrededor de 86 vehículos: Entregamos 52 de ellos para 13 municipios, 34 para la Fiscalía General del Estado, y aparte, tenemos el arrendamiento nuevamente de 65 vehículos para la Policía Estatal y 30 más para la Fiscalía General del Estado, y esto nos da 95 vehículos (arrendados). Cuando yo llegué, de cada 10 vehículos, jalaban dos", dijo el mandatario.

Insistió en que al inicio de su gobierno, de cada 10 vehículos que tenía la entidad andaban dos en la calle, porque los demás estaban descompuestos.

"Por eso hicimos el arrendamiento y por eso compramos estos equipos porque hoy por supuesto, con sus servicios y lo normal que se da, pero hoy están 10 de 10 vehículos patrullando nuestras calles y esa es la idea, de que la gente pueda ver mejor la seguridad en sus colonias y ejidos y en los municipios y fraccionamientos", dijo el gobernador.

Destacó el lugar que ocupa Durango en seguridad.

"Esto no es igual como con Yucatán. Tenemos muchas fronteras, tenemos frontera con Zacatecas, con Nayarit, con Jalisco, con Sinaloa, con Chihuahua, con Coahuila y tenemos un estado tan amplio y tan grande que no es sencillo poderlo transitar; tenemos 5 mil comunidades con menos de 100 habitantes y llevar salud, educación, servicios, agua, drenaje y por supuesto seguridad, no es un tema sencillo por eso en las reuniones, como la que vamos a tener mañana, no nos pueden 'tasar' a todos los estados de la misma forma, porque hay estados que son prácticamente urbanos en el 100% del estado y que ellos reciben lo mismo o más que nosotros por la cantidad de población que tienen pero la población de Durango está completamente dispersa entonces mantener nuestra seguridad con nuestras fronteras con el problema que tienen otros estados en sus propias entidades no es sencillo, y esto es como lo que dicen los compañeros de AA 'solo por hoy'. Hoy estamos bien, hasta ahorita, y espero que sigamos así", dijo el mandatario.

Enfatizó que los hechos relacionados con la seguridad y eventualidades atendidas se deben de tratar con seriedad y no verlos como hechos aislados, procurando siempre el acompañamiento del Ejército y de la Guardia Nacional, lo que genera certeza en la población de que se trabaja de forma conjunta y en equipo por la seguridad de la entidad.

Destaca Inversión

Mencionó que se entregarán además alrededor de 12 millones de pesos en infraestructura en la segunda etapa y terminación del SEMEFO en Santa María del Oro y en La Laguna con el Centro de Justicia Para La Mujer, en su segunda etapa, que consideró que hacía mucha falta y era una exigencia puesto que es una prioridad en La Laguna.

"Si a alguien se le ocurre tocar a una mujer ustedes saben que aquí se resuelven las cosas y no se nos va a escapar ninguno. Los vamos a agarrar a todos y es bueno que escuchen este mensaje para que no se les ocurra violentar a ninguna mujer en Durango porque se van a topar en seco con el gobierno de Esteban Villegas no lo vamos a permitir nunca", acotó el mandatario estatal.