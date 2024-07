Gobernador de Durango, a favor de auditar Agua Saludable

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, dijo estar a favor a favor de que se auditen las obras y acciones del Agua Saludable para La Laguna pues lo consideró una necesidad así como todas las revisiones que conlleven de cara al proceso de entrega-recepción de este enorme proyecto federal que recibirá la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

"Yo creo que es necesario en todo. En todos los proyectos porque los tienen que entregar de alguna forma y en esta parte de entrega-recepción que ya son como pequeñas auditorías pues este proyecto empezó muy golpeteado. No empezó bien desde un inicio, acuérdense todos los problemas que hubo. Nosotros al llegar al gobierno tratamos de ayudar para que caminara y bueno está caminando pero lo tienen que entregar al 100 por ciento porque lo van a pagar al 100 por ciento, entonces que nos lo entreguen al 100 por ciento", dijo el gobernador.

El mandatario mencionó que todavía no está terminado ese proyecto al 100 por ciento.

"Yo espero que se lo puedan entregar al 100 por ciento al presidente aunque no creo que lo hagan. Yo ya tengo comunicación con la presidenta, Claudia. Le vamos a mandar una tarjeta para decirle cómo va el proyecto, porque ya nos están empezando a entregar el proyecto y ya les hemos dicho que les falta esto, o les falta esto y esto, pues la idea es que nos lo puedan entregar a nosotros el proyecto y que nosotros podamos administrar", mencionó el mandatario.

El gobernador dijo que además falta platicar y definir la manera en la que habrá de operar Agua Saludable los próximos años y quién lo va a operar así como las condiciones. Si habrá o no subsidio y las tarifas que se van a manejar.

Pendientes Recursos para Mejoras de Eficiencia

Respecto a los recursos millonarios federales que faltan en la región y que serían para mejorar la eficiencia en la conducción del agua, en las tuberías locales a cargo a de los sistemas operadores de agua de Lerdo, Gómez Palacio y Torreón, mismos que no han bajado del gobierno federal pese a que forman parte del proyecto de Agua Saludable, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, mencionó:

"Ya nos dijo el presidente que lo empezáramos a ver con Claudia ese tema. Ya lo vamos a ver con ellos. Vamos a esperar a ver a quién pone en la Conagua. Gracias a Dios yo me llevo bien con la mayoría de los perfiles que ha puesto. Vamos a esperar para ver ese tema", dijo el mandatario, quien argumentó que como gobierno han empezado a trabajar con una empresa china que propone un arreglo de tuberías sin necesariamente tener que cambiarlas.

"Traen una técnica 'interesantona', como que los forran por dentro, y esto genera que todas las fugas que pueda tener la tubería se puedan solventar sin necesidad de escarbar y tener que cambiar la tubería. Estamos viendo dos. Para poder tenerle a la nueva presidenta de la República proyectos viables y decirle 'Hay todo esto y nos cuesta mil millones de pesos pero si utilizamos esta técnica a lo mejor nos cuesta 500' entonces tratar de facilitar las cosas para que puedan ser proyectos que nos puedan decir que sí", declaró Villegas.

En cuanto a las dudas de si Conagua cuenta o no con la información sobre los monitoreos, respecto a la calidad del agua de Agua Saludable, el mandatario dijo que hace unos días recibió información respecto al filtrado del agua aunque hacen falta equipos.

"Que ahorita están haciendo cosas como manuales, por decirlo así, pero que falta el equipo de automatización. Están dentro de norma. Seríamos nosotros los primeros en saltar si no fuera de esa forma. Ahora, imagínense, esta agua es rodada es mucho mas saludable que la sacan de los pozos a 500 o 600 metros porque esos ya traen metales pesados. No tengan pendiente. Les garantizamos que el agua que se está consumiendo es de buena calidad. Me llevo el dato para ver qué pasó con lo de Conagua en un tema administrativo", acotó.