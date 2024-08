Gloria Gaynor transporta a los laguneros a la época de los 70 en concierto

La noche del viernes Torreón retumbó con la melodiosa voz de la cantante estadounidense de música disco Gloria Gaynor, transportando a los laguneros a la fascinante época de los años 70.

Desde temprana hora, fans de la cantante se apersonaron a las instalaciones del Coliseo Centenario de Torreón para tomar lugar y prepararse para recibir a la estrella de música disco.

La emoción de los fans no se hizo esperar, pues aprovechando la ocasión vistieron 'outfits' inspirados en la música de los años 70 con cabellos alborotados, lentejuelas y hasta pantalones acampanados. Hizo vibrar al público en la pista de baile

Gloria Gaynor abrió la memorable noche con el tema Goin’ Out of My Head con el que hizo gritar a los laguneros cuando estos escucharon retumbar su voz en el recinto.

